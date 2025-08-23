Torna Anthology: i Beatles si raccontano ancora

A trent’anni dal debutto, la leggendaria Anthology dei Beatles torna in versione definitiva: dal 26 novembre la serie documentaria su Disney+, nuova musica rimasterizzata e un libro celebrativo.

Era il 1995 quando Anthology, la monumentale serie in otto episodi dedicata ai Beatles, cambiò per sempre il modo di raccontare la musica in televisione. Nessun narratore esterno: a guidare lo spettatore c’erano John, Paul, George e Ringo, con le loro voci, i ricordi, le divergenze e i sorrisi. Trent’anni dopo, quella storia torna oggi in versione definitiva, restaurata e ampliata, pronta a incontrare nuove generazioni.

In streaming su Disney+: un episodio inedito Dal 26 novembre The Beatles Anthology approderà in esclusiva su Disney+ con i suoi otto episodi originali, completamente rimasterizzati. Non solo: ci sarà anche un “Episodio Nove”, inedito, con filmati dietro le quinte delle sessioni del 1994 e 1995, quando Paul, George e Ringo si ritrovarono per lavorare al progetto Anthology e riflettere insieme sulla loro vita da Beatles. Un documento prezioso che unisce passato e presente.

Un restauro firmato Peter Jackson e Giles Martin Il lavoro di restauro è stato curato da Apple Corps con il supporto dei team di Peter Jackson (già dietro al doc Get Back) e della Park Road Post, mentre Giles Martin, figlio di George, ha firmato i nuovi mix audio che accompagneranno le immagini. Il risultato è un prodotto pensato non solo per i nostalgici, ma per chi vuole riscoprire i Beatles con occhi e orecchie contemporanee. Parallelamente alla serie, il 21 novembre uscirà la collezione musicale The Beatles Anthology, ampliata a quattro volumi e disponibile in versione digitale, 8CD e 12LP deluxe in vinile 180 grammi. Oltre alle storiche Anthology 1, 2 e 3, curate a suo tempo da George Martin, arriva Anthology 4, firmata da Giles Martin: un tesoro che include 13 demo inedite, rarissime registrazioni di sessioni e nuovi mix di brani legati al progetto.