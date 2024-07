L'Irish Independent ha riferito in esclusiva la notizia del matrimonio tra Saoirse Ronan e Jack Lowden . I nomi della star irlandese del grande schermo e dell'attore britannico sono comparsi nel registro dei matrimoni civili di Edimburgo . Le nozze sarebbero avvenute in gran segreto , alla presenza di una manciata di familiari e di amici della coppia.

Saoirse Ronan e Jack Lowden, insieme dal 2018, sono una coppia sposata, lo affermano i media d'Oltremanica che hanno riferito i pochi dettagli relativi a una cerimonia di nozze molto intima che si è svolta alla presenza di pochi invitati nell' ultimo fine settimana di luglio . Il matrimonio tra i due attori si è tenuto ad Edimburgo , in Scozia, cornice scelta probabilmente per ragioni romantiche legate a una ipotetica proposta di nozze che l'attore avrebbe fatto alla star di Piccole donne lo scorso anno durante una vacanza escursionistica su una vetta nel Perthshire. Dopo un inverno di speculazioni sul significato di un anello di diamanti spuntato alla mano dell'attrice sui vari red carpet e alle sfilate a cui ha partecipato (vedi quelle di Louis Vuitton, brand di cui è diventata ambassador ufficiale ), la notizia delle nozze dà corpo alle voci dei fan secondo cui l'unione tra i due, mai confermate né smentite dai diretti interessati, era imminente. La fonte riferisce che la coppia di sposi avrebbe chiesto agli invitati il massimo riserbo sull'evento .

Ronan e Lowden, una coppia riservatissima

La star di Ladybird e il suo partner di lunga data hanno scelto di sposarsi mantenendo sul loro grande giorno la stessa riservatezza adottata nel corso della loro storia d'amore.

I due attori sono stati visti sempre più spesso insieme dopo il loro incontro, avvenuto sul set di Maria Regina di Scozia, film storico e drammatico del 2018 firmato da Josie Rourke dove Ronan recitava nei panni della protagonista e Lowden in quelli di Lord Darnley.

Molteplici, da allora, gli avvistamenti dei due attori che dal 2020 vivono insieme nel nord di Londra.

Nel 2021, in occasione del debutto teatrale di lei in The Tragedy di Macbeth, il primo red carpet di coppia. Dall'anno successivo, l'attrice candidata quattro volte all'Oscar ha fatto la sua comparsa sul profilo Instagram ufficiale di Lowden sul quale sono presenti rari scatti che mostrano un po' della loro complicità.

Tra gli ultimi post dell'attore di Slow Horses, una foto in cui lui stringe tra le braccia la star irlandese a Glastonbury, durante un concerto di musica dal vivo.

I due hanno condiviso l'esperienza della produzione di The Outrun, l'ultima pellicola di cui Ronan è protagonista, che uscirà a settembre nelle sale del Regno Unito.