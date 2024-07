10/14 ©Getty

Christina Hendricks e George Bianchini, fidanzati dalla primavera del 2023, si sono sposati il 20 aprile a New Orleans. Hendricks ha indossato un dress romantico in pizzo con copricapo dallo stile vintage, look che rispecchia il suo stile. L'attrice ha dichiarato che lei e suo marito hanno scelto New Orleans perché amano la città anche se per ragioni diverse