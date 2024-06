Elena Santarelli e Bernardo Corradi, festa per i 10 anni di matrimonio

“Sei il mio faro. Mi hai trovata in un angolo con i pugni chiusi, grazie per avermi accolta nella tua vita e per sorreggermi sempre”. Le parole piene d’amore che Elena Santarelli ha rivolto al marito Bernardo Corradi durante la festa per i loro dieci anni di matrimonio hanno commosso gli invitati. La coppia ha celebrato l’anniversario di nozze con più di 300 amici e parenti al St. Regis di Roma e durante il momento della torta, una crostata di fragole a forma di cuore, ha ringraziato anche tutti i presenti. “Questa è la festa che celebra l’amore tra due persone che condividono un progetto di vita, ma anche l’amore verso i nostri familiari che ci hanno aiutato e poi l’amore verso gli amici”, ha detto l’ex calciatore. “È un modo per dirvi grazie, quando ci voltiamo sappiamo che non siamo soli”. Gli ospiti, che includevano Alessia Marcuzzi , Claudia Gerini , Flora Canto, Caterina Balivo , Daniele De Rossi e Rudy Zerbi, si sono scatenati fino a notte fonda in canti e balli sfrenati. “Volete sapere che cos’è l’amore?”, ha scritto su Instagram il giornalista Gabriele Parpiglia. “Sono loro due. Unici, veri, una rarità in questo mondo. Credetemi”. Durante la serata, gli invitati hanno anche ricevuto in dono una maglietta con la foto degli sposi, chiamati scherzosamente “Barbie e Ken” dagli amici.

LA STORIA D'AMORE, DAL PRIMO INCONTRO IN DISCOTECA AI FIGLI

Elena Santarelli e Bernardo Corradi si sono incontrati per la prima volta in discoteca, ma all’epoca la conduttrice aveva già un’altra relazione. Qualche tempo dopo, i due si sono ritrovati e dal 2006 non si sono più lasciati. “Io l’ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco. Mi ricordo che scrissi alla mia amica: “Io sono già pazza di lui”, aveva rivelato la conduttrice a Verissimo. “Non è stata la bellezza di Elena Santarelli a farmi innamorare di lei. Se l’ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l’aspetto fisico”, aveva aggiunto l’ex calciatore. Dalla loro unione, celebrata nel 2014, sono nati i due figli Giacomo, avuto nel 2009, e Greta, avuta nel 2016. Nel 2017 la coppia ha anche affrontato un momento doloroso, la malattia del figlio, che aveva ricevuto una diagnosi di tumore cerebrale. “Tuo figlio ha un tumore. Vivrà? Morirà? Nessuno può risponderti, le percentuali non possono essere la risposta: ogni caso è a sé. E vivi così per anni, in compagnia della paura: l’intervento chirurgico, chemioterapia, radioterapia. Noi abbiamo fatto tutto, è un percorso lungo”, aveva raccontato Santarelli, che ha accompagnato Giacomo nelle cure e ha infine gioito per la sua guarigione.