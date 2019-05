"Il nostro bellissimo bambino ha vinto questa battaglia". Con due post su Instagram, Elena Santarelli, dopo aver condiviso sui social il dramma vissuto dalla sua famiglia, annuncia che il figlio Giacomo Corradi, di 9 anni, è guarito dalla malattia. "Giacomo - scrive la showgirl sposata con l’ex calciatore Bernardo Corradi - ha vinto la sua battaglia su un tumore cerebrale maligno e solo ora voglio condividere questo particolare, sperando possa infondere positività a molte famiglie, ma ricordando che ogni bambino ha la sua storia e il suo percorso".

I ringraziamenti

Nel post una lunga serie di ringraziamenti, tra medici, infermieri e sanitari che sono stati vicini alla famiglia Corradi in questo periodo difficile. Santarelli inoltre, postando la foto in cui indossa una t-shirt con la scritta "It's a wonderful day", dice "grazie a tutti gli amici che ci sono stati e che ci saranno, grazie ai voi followers che avete pregato in silenzio per noi facendoci sentire meno soli. La strada è ancora lunga e fatta di tanti controlli ma oggi io, Bernardo e Greta ci godiamo e condividiamo con voi che ci siete stati sempre vicini il sorriso di Giacomo che finalmente si riaffaccia completamente alla vita".