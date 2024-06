Clizia Incorvaia, l'addio al nubilato della futura sposa di Ciavarro

L'influencer ha scelto di festeggiare con una decina di amiche e la sorella minore Micol in una bellissima location con piscina in Sicilia. Il matrimonio è fissato il 12 luglio in Versilia e si prennuncia un evento incredibile con tantissimi invitati

Manca davvero poco al matrimonio, ma sono già cominciati i festeggiamenti. L’influencer Clizia Incorvaia (43 anni) si sposerà con il conduttore Paolo Ciavarro (32 anni) il 12 luglio in Versilia, ma ha già iniziato a divertirsi nel party di addio al nubilato. Per festeggiare questo importante momento, con una decina di amiche, ha scelto una location bellissima: una piscina in Sicilia nell’hotel Rocca dei Saraceni a Regalbuto, provincia di Enna.

Il matrimonio

L’addio al nubilato è stato l’ultimo passaggio prima del vero grande evento: il matrimonio. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sposeranno il 12 luglio in Versilia, lo stesso luogo in cui i suoceri Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si erano innamorati anni fa. La proposta di nozze, come ha raccontato la showgirl in un’intervista a Verissimo, è nata in un modo particolare: “Mi stavo preparando per il Cenone e prima di uscire Paolo mi dice: 'Sei bellissima, ma manca qualcosa' ed è arrivato Gabriele con l'anello. È stato bellissimo”. Non si conoscono ancora molti dettagli sul matrimonio, ma ci saranno numerosi ospiti e i due figli di Incorvaia avranno un ruolo fondamentale. Nina (nata dalla precedente relazione con Francesco Sarcina, il cantante de Le Vibrazioni) sarà la damigella della sposa e Gabriele (nato dall’amore con il suo attuale compagno Ciavarro) il paggetto ufficiale: porteranno loro le fedi a Clizia e Paolo e spargeranno petali di rosa lungo il tragitto.