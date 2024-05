Guenda Goria e Mirko Gancitano finalmente sposi in Sicilia. IL VIDEO

Dopo il matrimonio “spirituale” due anni fa a Santo Domingo, è arrivato anche quello ufficiale. Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, e Mirko Gancitano hanno finalmente detto “sì” nella meravigliosa cattedrale del Santissimo Salvatore di Mazara del Vallo, provincia di Trapani. La cerimonia si è svolta davanti a parenti, amici, vip e a moltissimi fan che hanno atteso la coppia davanti alla chiesa. Dopo il rito sacro, gli sposi assiemea gli invitati si sono spostati in un’altra location per festeggiare tutti assieme.

Il matrimonio

La data in cui la coppia ha deciso di sposarsi non è casuale. Guenda Goria, infatti, in un’intervista di qualche mese fa al settimanale DiPiù aveva spiegato: “Abbiamo deciso di unirci in matrimonio il 16 maggio, nella cattedrale del Santissimo Salvatore a Mazara del Vallo, perché proprio quel giorno di tre anni fa ci siamo incontrati per la prima volta, tra la magia e il caldo di Sharm el-Sheikh. E da quell’attrazione scattata in vacanza è nato un vero amore e presto nascerà anche un bambino”. Goria ora è incinta di sette mesi e ha già scelto il nome del figlio: Noah.