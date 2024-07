Tonio Cartonio della Melevisione si è sposato: il matrimonio

Il celebre folletto dello storico programma per bambini, andato in onda tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, è convolato a nozze a Besana Brianza con il suo compagno di vita da dodici anni

Danilo Bertazzi stringe tra le mani un mazzolino di fiori, la fede in bella vista, abbracciato dal marito. L’attore, 64 anni, noto come il folletto Tonio Cartonio della Melevisione , il celebre programma per bambini di Rai 3 andato in onda tra la fine degli anni Novanta e l’inizio degli anni Duemila, ha annunciato su Instagram ai fan il suo matrimonio. Bertazzi ha sposato a Besana Brianza il suo compagno di vita da dodici anni, Roberto Nozza. Tra gli scatti compaiono anche un dettaglio delle mani degli sposi con le fedi nuziali e una foto in compagnia dei genitori. “Il 2024 sarà l’anno del sì, lo voglio. Dobbiamo solo decidere la data”, aveva rivelato l’attore all’inizio dell’anno.

Danilo Bertazzi è sbarcato da poco su TikTok. Poche settimane fa ha spiegato in un video i motivi dell’addio alla Melevisione e al magico mondo del Fantabosco: problemi di salute. “Ogni volta che vedo un meme con l’addio di Tonio alla Melevisione mi sento un pochino in colpa. Sono stato preso per i capelli e ho avuto il mio primo intervento al cuore. Questo ti cambia la prospettiva della vita e ti fa pensare. Ricordo che ero in ospedale ed ero molto preoccupato di essere sostituito, di non tornare più, telefonavo agli autori e alla produttrice dicendo: “Vi prego, non lasciatemi a casa””.