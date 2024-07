Nek, la figlia della moglie si sposa: "Momento emozionante"

“Uno dei momenti più emozionanti della mia vita. Accompagnare Martina per un breve tratto verso l’altare. In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna moglie donna in carriera. Il tempo è volato”. Filippo Neviani, in arte Nek, ha scritto su Instagram parole commosse per raccontare il grande evento vissuto il 29 giugno al Duomo di Pietrasanta, a Lucca: il matrimonio di Martina, la figlia che la moglie Patrizia Vacondio ha avuto da una precedente relazione. Il cantante è entrato nella sua vita quando lei aveva solo un anno, l’ha vista crescere ed è legatissimo a lei, tanto che Martina ora porta anche il suo cognome, Neviani. La sposa ha fatto il suo ingresso in chiesa accompagnata dal padre biologico, ma poco prima di arrivare all’altare ha proseguito la camminata anche accanto a Nek.