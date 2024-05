La storia per il grande schermo firmata da Nora Fingscheidt è stata scritta insieme ad Amy Liptrot, autrice dell'omonimo memoir bestseller. Per interpretare il suo personaggio l'attrice candidata all'Oscar si è immersa nella routine di una vera fattoria scozzese

Dopo il debutto al Sundance Film Festival e la presentazione alla Berlinale, The Outrun di Nora Fingscheidt è pronto per la distribuzione in sala che avverrà nel Regno Unito e in Germania solo il prossimo autunno.

Il trailer ufficiale, ora disponibile, infatti, oltre a svelare in anteprima due minuti di immagini montate del nuovo film con protagonista Saoirse Ronan, non fornisce nessuna data precisa per l'arrivo in sala della pellicola che è attesa, come è logico, anche dai fan italiani dell'attrice candidata all'Oscar.

Ecco ciò che sappiamo del film che vede il ritorno sul grande schermo dell'attrice irlandese che ha già conquistato la critica internazionale.

Saoirse Ronan, una nuova storia al femminile dopo Lady Bird A sette anni di distanza dalla clamorosa prova di Lady Bird, il film in cui la regista Greta Gerwig per mezzo di Saoirse Ronan ha raccontato alcuni spunti della sua adolescenza irrequieta a Sacramento, l'attrice irlandese, che lo scorso aprile ha compiuto trent'anni, è pronta ad abbracciare un nuovo racconto femminile calandosi nei panni di una nuova eroina che si colloca in una fascia d'età più adulta.

Rona, una ragazza scozzese che a Londra vive una vita vuota e dissoluta, fa ritorno alle Orcadi, isole remote dell'arcipelago della Scozia, per ritrovare sé stessa e, soprattutto, smettere di bere.

L'alcolismo, infatti, è la ragione che ha spinto la ragazza a scappare dalla City. Tornata a casa, la protagonista si ritrova a fare i conti con tutto quello da cui era fuggita: i genitori, la fatica della vita nella fattoria di famiglia, la vecchia versione di sé stessa e la solitudine delle scogliere che obbliga a pensare e a sciogliere i nodi irrisolti.

The Outrun non è la classica storia di resilienza e rinascita, lo hanno detto tutti i critici che hanno visto la pellicola ai festival internazionali nei mesi passati, recensioni che hanno lodato il lavoro di Ronan che risulta incredibile in ogni scena.



The Outrun tratto dal bestseller di Amy Liptrot Le immagini del trailer di The Outrun, che svelano la presenza di altri volti del cast tra cui gli attori Paapa Essiedu e Saskia Reeves, anticipano il mix di poesia e verità che caratterizza la narrazione.

Saoirse Ronan è stata la prima ad essere conquistata dalla vita nelle Orcadi. Per calarsi a pieno nel suo personaggio, la star irlandese si è immersa, davvero, nella routine di una fattoria locale, svegliandosi alle quattro e mezza del mattino e occupandosi degli animali.

La sua Rona è un personaggio reale, del resto. The Outrun è l'adattamento del libro omonimo di Amy Liptrot, scrittrice e giornalista scozzese classe 1970, un memoir che nel 2016 è diventato un bestseller internazionale (in Italia è stato pubblicato l'anno dopo col titolo The Outrun - Nelle isole estreme, edito da Guanda).

Il libro è stato un fenomeno globale per il suo contenuto, il racconto autentico di una donna schiava della sua dipendenza dall'alcol che, a un certo punto, decide di prendere in mano la sua vita rivelando una forza indicibile. Alla vicenda umana si aggiunge una seconda parte del testo che è altamente descrittiva di un posto meraviglioso, un gioiello del Regno Unito che, negli ultimi anni, grazie anche alla scrittrice, sta conoscendo una ondata di interesse turistico.

The Outrun uscirà nei cinema del Regno Unito il prossimo 27 settembre. Il titolo non ha ancora un distributore per gli Stati Uniti e per l'Italia.

