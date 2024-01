Moda, Saoirse Ronan è la nuova musa di Louis Vuitton

La ventinovenne quattro volte candidata all'Oscar è stata scelta dalla Maison per la sua eleganza naturale e per la sua personalità brillante che riesce ad infondere in ogni ruolo. Nel servizio fotografico in cui si annuncia la sua nomina, la star di “Piccole donne” posa vestita da dea

Ronan, ultima ambassador del brand del lusso , ha celebrato la sua nomina posando per un servizio fotografico in cui sfodera tutto il suo fascino irlandese. Vestita di bianco , col makeup luminoso, l'attrice indossa uno stile perfetto per una moderna divinità norrena . Il look col top ondulato che somiglia a una stoffa appena srotolata in sartoria è un sofisticato esempio di stile contemporaneo e anticipa il tono di una collaborazione che certamente soddisferà i desideri degli appassionati di moda (nonché i numerosi fan della diva).

Le interpretazioni di Saoirse Ronan sul grande schermo riescono ogni tanto a far perdere di vista il fatto che la ventinovenne irlandese è anche una notevole icona di stile . Sempre vestita con classe e mai banale , Ronan ha collezionato una serie di uscite da red carpet memorabili che, oltre alle première dei suoi film, includono anche diversi Met Gala dove è stata ospite, tra gli altri, di Rodarte (nel 2011) e di Gucci (nel 2019, evento in cui ha indossato un eccezionale custom dress firmato da Alessandro Michele ). L' attrice feticcio di Greta Gerwig (ha recitato nella metà dei lungometraggi diretti dalla regista di Barbie, film a cui ha dovuto rinunciare a causa di altri impegni), ha saputo distinguersi nel panorama delle star di Hollywood per il suo approccio personale alla moda, che l'ha portata ad riconoscersi in un guardaroba dalle tinte pastello , fatto di capi dal design notevole , conditi sempre da dettagli molto femminili , curato dalla sua storica stylist Elizabeth Saltzman. Il look per lo shooting di Louis Vuitton è lo stesso che Saoirse Ronan ha indossato all'Academy Museum Gala che si è tenuto lo scorso dicembre a Los Angeles. Lì, l'attrice di Piccole Donne ha sfilato sul red carpet con un completo composto da una maxi gonna fluida con lo spacco laterale e un top che è un gioiello sartorial e. Il capo, una striscia di tessuto che sembra una rouche , è una creazione asimmetrica che lascia l'addome scoperto. Morbido e strutturato , rispecchia la personalità dell'attrice che, come ha sottolineato lo stilista, è una professionista di talento “dietro la quale si cela una persona affascinante e brillante”.

Saoirse Ronan, un talento luminoso della sua generazione



Eclettica, solare, estroversa e sicura della direzione in cui voleva (e vuole) andare, Saoirse Ronan non è rimasta ferma nella casella della ragazzina prodigio (quella che a tredici anni, per Espiazione, ha ricevuto la prima delle sue quattro candidature all'Oscar) ed è evoluta portando i frutti della sua crescita in ogni suo personaggio.

Questa caratteristica della sua storia di attrice è ciò che il New York Times ha messo in evidenza nel posizionarla tra le prime dieci artiste di una lista di venticinque selezionatissimi interpreti individuati come i più talentuosi del XXI secolo.

Con Kate Winslet come suo mito personale (hanno lavorato insieme in Ammonite - Sopra un'onda del mare), Ronan è diventata a sua volta un riferimento per una generazione di ragazze che hanno trovato una grande forza nei suoi personaggi femminili sul grande schermo.

Dalla sposa di Brooklyn (2015) alla ragazza irrequieta di Lady Bird (2017), alla travolgente Jo March di Piccole Donne (2019), fino alla protagonista col cuore spezzato nel del futuro distopico di Foe - Il nemico (2023), non c'è ruolo nella filmografia dell'attrice in cui non abbia offerto una performance memorabile.