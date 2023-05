6/14 @Courtesy Louis Vuitton Press Office

Le squame delle code delle sirene si materializzano in gonne di macropaillettes composte ad arte. In generale, le stoffe impiegate sono lavorate in maniera sofisticata per restituire un'idea realistica di spuma o di superfici bagnate da gocce d'acqua

Louis Vuitton, Zendaya è la nuova House Ambassador del brand