La sfilata Dior Cruise a Città del Messico è dedicata a Frida Kahlo

2/15 ©Getty

Chiuri, che è una delle designer più impegnate in termini di femminismo, una battaglia combattuta idealmente e concretamente attraverso la moda, ha compiuto un viaggio che è insieme una ricerca nel mondo di Frida Kahlo, la cui opera è stata ispirazione anche per Monsieur Dior. Christian Dior ha sfilato in Messico per la prima volta nel 1954 ma il brand ha presentato le sue collezioni in Messico anche in altre occasioni: nel 1972 e nel 1980. Anche la Cruise 2019, firmata da Chiuri, era ispirata alle atmosfere messicane

PFW: la sfilata di Dior ispirata alle donne francesi del dopoguerra. FOTO