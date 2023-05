Johnny Depp firma un contratto da 20 milioni con Dior

L'attore firma un contratto record da oltre 20 milioni di dollari con Dior, il maggiore di sempre per un profumo da uomo. Il valore dell'accordo triennale - riporta Variety - è infatti ben superiore ai 12 milioni di quello di Robert Pattison per Dior Home e a quello da 7 milioni di Brad Pitt per promuovere Chanel N. 5

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Johnny Depp firma un contratto record da oltre 20 milioni di dollari con Dior, il maggiore di sempre per un profumo da uomo. Il valore dell'accordo triennale - riporta Variety - è infatti ben superiore ai 12 milioni di quello di Robert Pattison per Dior Home e a quello da 7 milioni di Brad Pitt per promuovere Chanel N. 5. Dal 2015 l'attore della saga dei Pirati dei Caraibi, atteso il 16 maggio a Cannes con Jeanne du Barry, il film di Maiwenn che aprirà il festival (LO SPECIALE), è il volto di Dior Sauvage. Nonostante le pressioni degli ultimi anni su Depp per la battaglia legale contro Amber Heard (Amber Heard in Spagna, l'attrice si è trasferita a Madrid con la figlia), Dior non lo ha mai scaricato.