Thierry Frémaux, delegato generale del Festival di Cannes (LO SPECIALE), ha difeso la scelta di aprire la 76ª edizione della manifestazione cinematografica con il dramma in costume Jeanne Du Barry, nel quale la regista Maïwenn Le Besco interpreta la favorita di Re Luigi XV giustiziata nel 1793 durante la Rivoluzione francese e Johnny Depp riveste i panni del sovrano. In un’intervista rilasciata a Variety, Frémaux ha specificato che non si tratta di “una scelta controversa”, perché “se a Johnny Depp fosse stato vietato di lavorare sarebbe stato diverso, ma non è così. Conosciamo solo una cosa, è il sistema giudiziario e penso che abbia vinto la causa legale”. L’attore ha infatti affrontato contro l’ex-moglie Amber Heard una battaglia in tribunale scaturita da un articolo di opinione firmato dall’attrice nel 2018 sul Washington Post nel quale, pur senza nominare l’ex-marito, la donna si era definita “una figura pubblica che rappresenta la violenza domestica”. Per difendere reputazione e carriera, Depp ha intentato una causa per diffamazione contro Heard, che ha reagito con accuse analoghe. Dopo aver emesso un verdetto di diffamazione reciproca, la giuria ha condannato Heard a risarcire l’ex-marito con 10 milioni di dollari e Depp a versare all’ex-moglie 2 milioni di dollari. Con la successiva rinuncia dell'attrice al procedimento in appello, l’ex-coppia ha infine raggiunto un accordo. Per Frémaux, la proiezione sulla Croisette di Jeanne Du Barry non sarà condizionata neppure dalla denuncia di aggressione contro Maïwenn sporta dal giornalista Edwy Plenel che, secondo quanto riportato da AFP, ha affermato di essere stato aggredito dalla regista a febbraio in un ristorante a Parigi. Come riportato dal The Guardian, Frémaux ha dichiarato che “questo non ha niente a che fare con il Festival, specialmente dal momento in cui abbiamo appreso dell’esistenza di questa denuncia dopo aver annunciato Jeanne Du Barry in apertura a Cannes”.