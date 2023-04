Festival del Cinema di Cannes 2023, tutto quello che c'è da sapere

Quella del 2023 sarà la 76ª edizione del Festival di Cannes. Si terrà dal 16 maggio al 27 maggio 2023 e vedrà la presentazione, tra gli altri, degli attesissimi titoli cinematografici "Indiana Jones e il quadrante del destino", "Asteroid City" di Wes Anderson, "Occupied City" di Steve McQueen e "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio. Tre film italiani sono in lizza per la Palma d'oro: "Il sol dell’avvenire" di Moretti, "La chimera" di Alice Rohrwacher e "Rapito" di Marco Bellocchio

Tra poche settimane si terrà l'annuale prestigiosa kermesse del cinema internazionale, che si darà appuntamento in Costa Azzurra: parliamo chiaramente del Festival del Cinema di Cannes.

Quella del 2023 sarà la 76ª edizione del Festival di Cannes. Si terrà dal 16 maggio al 27 maggio 2023 e vedrà la presentazione in anteprima, tra gli altri, degli attesissimi titoli cinematografici Indiana Jones e il quadrante del destino, Asteroid City di Wes Anderson, Occupied City di Steve McQueen e Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio.

Tre film italiani sono in lizza per la Palma d'oro: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti, La chimera di Alice Rohrwacher e Rapito di Marco Bellocchio. Non solo: un po' italiana (un bel po') è anche la madrina dell’edizione di quest’anno: sarà Chiara Mastroianni a fare gli onori di casa. L'attrice e modella francese di origini italiane in linea paterna è forse la figura che meglio di tutte incarna l'abbraccio tra cinema italiano e settima arte francese, in quanto figlia di un mostro sacro per eccellenza di entrambi i panorami della settima arte. Chiara Mastroianni è infatti la figlia del mitico Marcello e dell’altrettanto mitica Catherine Deneuve.



Sarà onorato Tom Luddy, recentemente scomparso Il Festival del Cinema di Cannes nel 2023 onorerà il defunto Tom Luddy, produttore americano e cofondatore del Telluride Film Festival (la rassegna cinematografica annuale che si tiene a Telluride, in Colorado), scomparso nel febbraio 2023.

Degna di nota è la presenza della serie televisiva firmata HBO The Idol di Sam Levinson, con protagonisti la figlia di Johnny Depp, Lily-Rose Depp, e Abel Tesfaye, meglio conosciuto come The Weekend.

Dal 16 al 27 maggio la città francese sarà un tripudio di proiezioni di film in anteprima, Vip che sfileranno giorno e notte sulla croisette e feste dall'alto tasso di glamour. Oltre a essere previste le presenze di alcuni dei registi più importanti della storia del cinema, non mancheranno all'appello alcuni degli esordienti più interessanti, come Karim Ainouz di Firebrand (il nuovo film storico con protagonisti Alicia Vikandere e Jude Law) e Tran Anh Hung di La Passion de Dodin Bouffant (con con Juliette Binoche e Benoît Magimel).

Indiana Jones e il quadrante del destino dovrà raccogliere un testimone difficile da maneggiare

Ciò che spetta all'attesissimo film Indiana Jones e il quadrante del destino è una sfida ardua: dovrà infatti raccogliere un testimone assai difficile da maneggiare, quello di Top Gun: Maverick. Il nuovo titolo della saga cinematografica di Indiana Jones è il film conclusivo del festival, e come tale ha tutte le carte in regola per diventare il grande successo di quest'anno, esattamente come è accaduto l'anno scorso alla pellicola con protagonista Tom Cruise.



Dei 52 titoli al debutto, sono 19 quelli confermati in concorso. Tra questi merita una menzione d'onore Jeunesse di Wang Bing, il primo documentario in concorso dal lontano 2004.

Record: sei film in concorso sono realizzati da donne

Per l'edizione 2023 del Festival del Cinema di Cannes, ben sei dei film in concorso sono realizzati da donne. Parliamo di un record assoluto, oltre che di una notizia molto lieta sia per quanto riguarda il cinema sia per ciò che concerne il mondo in generale…

Tra le pellicole firmate da donne ci sono La Chimera (Alice Rohrwacher), Club Zero (Jessica Hausner), Last Summer (Catherine Breillat) e Banel et Adama (Ramata-Toulaye Sy).

Quest’anno il tema della diversità è molto sentito

Uno dei più grandi cambiamenti che si registrano per l'edizione 2023 è l'aumento di film e progetti che trattano della tematica della diversità. Inoltre quest'anno il programma è caratterizzato da un respiro globale, con titoli che provengono da buona parte del mondo (Mongolia, Senegal, Iran, Asia e Nord Africa compresi). In passato la kermesse di Cannes era stata criticata per via della sua scarsa rappresentatività, cosa che invece quest'anno non si può proprio dire.

Le star che sfileranno sulla croisette

Benché nulla sia ancora certo in maniera assoluta per quanto riguarda le presenze stellari, è molto probabile che tra le star che sfileranno sulla croisette ci saranno Johnny Depp, Julianne Moore, Robert De Niro, Natalie Portman, Phoebe Waller-Bridge, Cate Blanchett e Jude Law. Invece è sicura la presenza del divo dei divi: Leonardo DiCaprio. La star americana già nel 2019 aveva allietato tutti con la propria presenza a Cannes, allora insieme a Brad Pitt e Quentin Tarantino, con i quali aveva presentato C'era una volta... a Hollywood. Stavolta invece arriverà a braccetto di Martin Scorsese, con cui presenterà il loro film targato Apple (diretto da Scorsese e interpretato da DiCaprio) Killers of the Flower Moon. Anche Scorsese presenzierà all'anteprima, mentre ancora non sono sicure le presenze di altre star del cast, per esempio Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons.

Killers of the Flower Moon, ispirato all’omonimo libro di David Grann, è ambientato negli anni ’20 e racconta di una serie di crimini molto violenti che scoppiarono tra i nativi americani nella regione dell'Oregon, area ricca di petrolio. Sul caso indagherà un agente dell'FBI. Nel nostro Paese Killers of the Flower Moon arriverà nelle sale a ottobre, distribuito da Leone Film Group in collaborazione con RaiCinema.

Grande attesa per l’idolo Harrison Ford

A togliere un po' di luce a Leonardo DiCaprio ci sarà uno degli attori più cult della storia: Harrison Ford.

Sembra che il Festival di Cannes abbia deciso di aprire le proprie porte ai blockbuster americani, dopo il pioniere dell'anno scorso, ossia Top Gun - Maverick.

Questa volta tocca a Indiana Jones e il quadrante del destino, quinto capitolo della famosa saga che sarà presentato in anteprima mondiale il 18 maggio. Molto attesa e anche una masterclass di Harrison Ford.



"Nel 1995 è stato un onore per me venire a Cannes con il mio primo film, Heavy, all’interno della Quinzaine des Réalisateurs. Ventotto anni dopo, sono orgoglioso di tornare con qualcosa di un po’ più spettacolare", ha dichiarato il regista di Indiana Jones e il quadrante del destino, James Mangold, a cui si deve anche Le Mans ‘66 - La grande sfida e Logan - The Wolverine.

Il quinto capitolo dell'epopea di Indy vedrà nel cast una vera e propria parata di stelle: oltre a Ford, ci sono Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas, John Rhys-Davies (I predatori dell'arca perduta), Toby Jones (Jurassic World - Il regno distrutto) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente).



In Italia il quinto atto di Indiana Jones 5 (300 milioni di dollari di budget, giusto per dire...) uscirà nei cinema a giugno, distribuito da Disney.

Il film d’apertura è Jeanne du Barry, di e con Maïwenn e con Johnny Depp

Nella serata d'apertura del festival ci sarà la proiezione del film Jeanne du Barry (presentato Fuori Concorso) di e con Maïwenn e con Johnny Depp.

Non si sa se Depp sarà presente o meno, anche se è enorme la speranza di vedere la star anche in presenza, pronta a celebrare questo suo storico ritorno sulle scene dopo la battaglia legale controversa avuta con l'ex moglie. Il film Jeanne du Barry è in costume, ambientato nella corte francese settecentesca per raccontare come una ragazza della classe operaia sia riuscita astutamente a diventare la favorita di Re Luigi XV.

Maïwenn, all'anagrafe Maïwenn Le Besco (attrice, regista, sceneggiatrice, produttrice cinematografica e cantante francese) firma la regia di questo film, e lo interpreta anche (come assoluta protagonista).

Ci saranno anche anche Michelle Yeoh e Pedro Almodovar

Sulla croisette ci sarà anche Michelle Yeoh, la protagonista di Everything Everywhere All at Once, vincitrice del premio Oscar come migliore attrice (è stata la prima donna asiatica a vincerlo).

Yeoh riceverà il premio Women in Motion, che le verrà consegnato da Francois-Henri Pinault, presidente e Ceo di Kering.



Pedro Almodovar presenterà il suo nuovo cortometraggio Strange Way of Life, con protagonista Pedro Pascal (la star di due delle serie TV più amate degli ultimi tempi: Last of Us e The Mandalorian) ed Ethan Hawke.

Il corto di Almodovar è prodotto da Saint Laurent (quindi indovinate di quale Maison saranno tutti gli abiti di scena? Ecco). Strange Way of Life racconta una storia incentrata sul maschilismo e ambientata nel selvaggio West.

Tutti i film presenti alla 76ª edizione del Festival di Cannes

Di seguito trovate la lista di tutte le pellicole presentate a Cannes per l'edizione del festival targata 2023 (che sarà la 76esima). Film di apertura fuori concorso Jeanne du Barry, di Maïwenn In concorso About Dry Grasses, Nuri Bilge Ceylan Anatomy of a fall, Justine Triet Asteroid City, Wes Anderson Banel et Adama, Ramata-Toulaye Sy Club Zero, Jessica Hausner Fallen leaves, Aki Kaurismaki Firebrand, Karim Aïnouz Four daughters, Kaouther Ben Hania Il sol dell’avvenire, Nanni Moretti Jeunesse, Wang Bing La chimera, Alice Rohrwacher La passion de dodin bouffant, Tran Anh Hung Last summer, Catherine Breillat May December, Todd Haynes Monster, Hirokazu Kore'eda The old oak, Ken Loach Perfect days, Wim Wenders Rapito, Marco Bellocchio The zone of interest, Jonathan Glazer Fuori concorso Cobweb, Kim Jee-woon The Idol, Sam Levinson (serie TV) Killers of the Flower Moon, Martin Scorsese Indiana Jones e il Quadrante del Destino, James Mangold Un Certain Regard he Breaking Ice, Anthony Chen The Buriti Flower, João Salaviza, Renée Nader Messora The delinquents, Rodrigo Moreno Goodbye Julia, Mohamed Kordofani Hopeless, Kim Chang-hoon How To Have Sex, Molly Manning Walker If Only I Could Hibernate, Zoljargal Purevdash Le Regne Animal, Thomas Cailley Les Meutes, Kamal Lazraq The Mother Of All Lies, Asmae El Moudir The New Boy, Warwick Thornton Omen, Baloji Tshiani Rien À Perdre, Delphine Deloget Rosalie, Stephanie di Giusto The Settlers, Felipe Gálvez Simple Comme Sylvain, Monia Chokri Terrestrial Verses, Ali Asgari e Alireza Khatami Special Screenings Le Bruit Du Temps, Anselm Kiefer, Wim Wenders Man In Black, Wang Bing Occupied City, Steve Mcqueen Pictures Of Ghosts, Kleber Mendonça Filho Cannes Premiere Bonnard, Pierre And Marthe, Martin Provost Cerrar Los Ojos (Fermer Les Yeux), Victor Erice Kubi, Takeshi Kitano Le Temps D’aimer, Katell Quillévéré Midnights Screenings Acide, Just Philippot Kennedy, Anurag Kashyap Omar La Fraise, Elias Belkeddar