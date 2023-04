Pedro Almodóvar, il film Strange Way of Life in anteprima a Cannes

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Il cortometraggio Strange Way of Life di Pedro Almodóvar sarà presentato in anteprima mondiale in Selezione Ufficiale alla 76ª edizione del Festival di Cannes (LO SPECIALE), che si svolgerà dal 16 al 27 maggio. Il regista spagnolo e i due attori protagonisti, Ethan Hawke e Pedro Pascal, saranno presenti alla proiezione del western, che è stato girato nel Sud della Spagna e che rappresenta la seconda esperienza in lingua inglese di Almodóvar dopo The Human Voice nel 2020. Alla visione seguirà una conversazione che coinvolgerà l’intero team di registi.