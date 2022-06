Ethan Hawke e Pedro Pascal nel nuovo western di Pedro Almodovar

Il progetto, dal titolo Strange Way of Life, durerà 30 minuti e vedrà nel cast anche le giovani promesse del cinema Jason Fernández, José Condessa, George Steane e Manu Ríos Condividi

Secondo quando raccontato da Variety, infatti, Ethan Hawke ha firmato il contratto per il ruolo da protagonista nel nuovo western di Pedro Almodovar, Strange Way of Life. Ethan Hawke reciterà al fianco dell'attore cileno Pedro Pascal, famoso per il suo ruolo di Oberyn Martell nella serie tv Il Trono di Spade. Il regista spagnolo ha dichiarato che il cortometraggio sarà "un altro esercizio di libertà come è già stato per The Human Voice" e che le riprese inizieranno prima del suo debutto in lingua inglese con il film A Manual for Cleaning Woman, con Cate Blanchett.

La sinossi di Strange Way of Life approfondimento Cate Blanchett protagonista del nuovo film di Pedro Almodóvar Il corto sarà girato interamente in lingua inglese e sarà prodotto da El Deseo, società madrilena di proprietà dei fratelli Almodovar. Strange Way of Life racconta la storia di un uomo, Silva, che raggiunge Bitter Creek dopo avere attraversato il deserto a cavallo. Il suo scopo è di incontrare lo sceriffo, Jake, con cui Silva ha lavorato, 25 anni prima, come sicario. Il pretesto è di rincontrarsi per ricordare la loro giovinezza e i momenti belli trascorsi insieme, ma la verità è un’altra. Il mattino seguente all’arrivo di Silva, infatti, lo sceriffo Jake gli rivela che la vera ragione non è la loro storica amicizia. Sul progetto Pedro Almodovar ha scelto di non svelare ulteriori dettagli, per non rivelare tutte le sorprese previste. Il titolo del corto, ha spiegato il regista, ricalca quello di un famoso fado scritto e interpretato da Amalia Rodrigues. Il testo afferma che non può esistere una vita più strana di quella che ignora i propri desideri.

Il cast di Strange Way of Life approfondimento The Last of Us, primo video con Pedro Pascal e Bella Ramsey Oltre a Ethan Hawke e Pedro Pascal, Strange Way of Life vedrà la presenza delle nuove promesse del cinema internazionale Jason Fernández, José Condessa, George Steane e Manu Ríos, oltre a Pedro Casablanc e Sara Salámo. Le scene saranno girate nel deserto di Tabernas, in Almería, nel sud della Spagna, e in un insediamento fatto costruire da Sergio Leone 50 anni fa per la trilogia di Spaghetti Western Dollars, con protagonista Clint Eastwood. Inoltre, la casa di produzione El Deseo sta facendo realizzare un ranch vicino a Madrid.