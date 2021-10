The Last of Us, primo video con Pedro Pascal e Bella Ramsey

In attesa dell’uscita di The Last of Us, la serie tv ispirata al celebre videogioco, il cast ha rilasciato le prime foto e i primi video del set in Canada

The Last of Us, la serie tv tratta dal celebre videogioco di Naughty Dog e già esclusiva PlayStation, è quasi realtà. Gli attori e il cast sono a lavoro da settimane a Edmonton in Canada e ogni giorno spuntano in rete nuovi video e nuove foto dal set.

Le riprese sono ancora in corso e potrebbero andare avanti almeno fino alla fine dell’anno; ancora non c’è una data d’uscita confermata per The Last of Us, ma con buone possibilità dovremmo attendere il 2022 inoltrato, prima di poter vedere qualcosa su HBO .

The Last of Us, tra cinema e videogiochi

Dalle prime indiscrezioni la serie dovrebbe riprendere il primo capitolo del gioco, uscito originariamente per PS3 e portato poi su PS4 (e in futuro dovrebbe arrivare anche su PS5). Dicono gli sceneggiatori di aver lavorato anche su diversi dettagli esclusi dai videogiochi, per dare agli spettatori una trama più ricca e con più dettagli riguardo al mondo post-apocalittico che andranno a vedere.

Allo show ha lavorato Craig Mazin, già famoso per Chernobyl, che ha collaborato fianco a fianco con Neil Druckman, autore del gioco stesso, che in questo caso comparirà come co-sceneggiatore, co-produttore e regista.

Come gli appassionati già sanno, The Last of Us mostra un mondo sconvolto da un virus che ha trasformato le persone in terribili creature; protagonisti indiscussi saranno Joel e Ellie che dovranno girare in lungo e in largo una nazione devastata per raggiungere un misterioso laboratorio che potrebbe essere in grado di sintetizzare una cura per il virus. Ma durante il viaggio i due si troveranno a fare i conti con persone senza scrupoli e con il peso del fardello che sono costretti a portare per il bene dell’intera umanità.

Una storia ricca di emozioni e di colpi di scena, dove al centro di tutto (oltre alla lotta per la sopravvivenza) c’è anche la solitudine e la crudeltà di un mondo diventato ostile per l’uomo.

The Last of Us, foto e video dal set

Come già detto le riprese sono ancora in corso e (quasi) quotidianamente gli attori e tutto lo staff condividono in rete foto e video dei protagonisti.

Nei video che seguono possiamo vedere Joel, Ellie e Tess che camminano insieme in questa Boston devastata. Un breve estratto, certo, che però riesce già a dare un primo assaggio su quello che sarà la serie, soprattutto in termini di fedeltà al videogioco.

Ancora non c’è una data di uscita ufficiale ma il lavoro procede a un ritmo serrato e già dalle prossime settimane, probabilmente, sarà possibile vedere materiale più corposo e, magari, qualcuna delle creature del gioco.