Chiara Ferragni, fuori la nuova campagna per Louis Vuitton FOTO

Chiara Ferragni è “felice e grata” per la nuova campagna pubblicitaria di Louis Vuitton , brand che l'ha scelta come testimonial da qualche stagione. L'imprenditrice di Cremona è la protagonista assoluta dei nuovi scatti e delle immagini montate per promuovere le LV Shake , le iconiche calzature femminili disegnate da Nicolas Ghesquière già disponibili in boutique e nello store online del marchio in una grande varietà di modelli e di stili.

I fan di lungo corso dell'imprenditrice e fashion influencer da quasi trenta milioni di follower ricorderanno i tanti post su The Blonde Salad in cui la sua fondatrice sfoggiava le sue prime borse dell'iconico brand. Non è la prima volta che Chiara Ferragni parla della sua intesa con Louis Vuitton come di un sogno diventato realtà . Da grande estimatrice del marchio del gruppo LVMH l'imprenditrice non perde mai un fashion show e già da qualche anno è ospite fissa della prima fila delle sfilate di Parigi di Ghesquière per la gioia dei sui ammiratori e degli appassionati di streetstyle.

Ha puntato in alto Louis Vuitton per la campagna della collezione LV x Yayoi Kusama , frutto della rinnovata collaborazione del brand del lusso con Yayoi Kusama, una delle più apprezzate artiste contemporanee. In posa per l'obiettivo di Steven Meisel, Bella Hadid che si è detta orgogliosa di aver partecipato al progetto che omaggia un'artista che ammira moltissimo e che ha usato la creatività per parlare dei disturbi della salute mentale

La seconda campagna per Louis Vuitton

La collaborazione tra Chiara Ferragni e Louis Vuitton è diventata ufficiale con la prima campagna pubblicitaria dell'imprenditrice diffusa nell'autunno 2021. Scattata a Milano, per le vie della città e negli spazi della Villa di Leonardo Da Vinci, edificio quattrocentesco in Corso Magenta, la campagna accendeva i riflettori sulle slingback LV Archlight del marchio del lusso francese. Le immagini, firmate da Oliver Hadlee Pearch e Massimiliano Bomba, vedevano Ferragni in compagnia di Matilda, il suo inseparabile bulldog francese.

In questa nuova campagna, invece, l'imprenditrice posa in solitaria ma il contesto è sempre quello lussuoso e rilassante di una dimora dall'atmosfera intima. Chiara Ferragni cammina nei vari ambienti e si rilassa sfoggiando un look elegante, contemporaneo e molto desiderabile.

L'attenzione, come è ovvio, è tutta per le scarpe col tacco squadrato rese riconoscibili dal logo del marchio che decora la parte anteriore di sandali e décolleté aperte sul retro interamente realizzati in pelle e cuoio, modelli che coniugano fattura artigianale e design esclusivo.

Ferragni indossa creazioni in pelle verniciata che ben si adattano alla stagione presente e a quella che sta per arrivare. Lo styling proposto? Con capi d'abbigliamento Vuitton, naturalmente. Quelli scelti per l'imprenditrice sono minidress dal taglio dritto con gonna a campana o completi monocolore dallo stile essenziale ma raffinatissimo che lei interpreta con grazia naturale.