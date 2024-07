Nicolas Vaporidis ha sposato Ali Rinaldo: le foto del matrimonio

"È stata in assoluto un'emozione continua e contagiosa... Vi auguro una vita piena d'amore Ali & Nicolas", ha scritto su Instagram un'amica intima di Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldo, postando alcune foto del loro matrimonio avvenuto sulle colline del Chianti, senza alcun annuncio e senza clamore.

Le nozze di Nicolas Vaporidis

La moglie di Nicolas Vaporidis è Ali Rinaldo, italo-inglese. Una donna lontana dai media, di cui non si conosce nulla. L'attore si è limitato a citarla, più volte, durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi 2022 (da cui è uscito trionfante). Ha raccontato di non essere abituato a quei sentimenti. "Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere", ha spiegato.

Così, ha scelto di convolare a nozze con quella donna che gli ha cambiato la vita. Un secondo matrimonio, per lui, che dal 2012 al 2014 è stato sposato con Giorgia Surina.

A fare da sfondo alle nozze tra Nicolas e Ali è stato il castello di Montalto, in Toscana. L'attore era in classico completo scuro, la sposa indossava un abito lungo a sirena col velo del brand australiano Made with Love. Agli invitati (tra loro, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia) sono stati regalati ventagli bianchi coi nomi degli sposi. E non è mancato neppure il momento musicale, con lo sposo che ha intonato Notte prima degli esami insieme a Eros Galbiati, suo compagno di set nell'omonimo film nonché uno dei suoi migliori amici.