Isola dei Famosi, vince Nicolas Vaporidis

Si è conclusa ieri, lunedì 27 giugno, la 16esima edizione dell’Isola dei Famosi, il reality che vede un gruppo di VIP costretti a vivere come naufraghi in Honduras. A trionfare è stato l’attore e produttore cinematografico Nicolas Vaporidis che ritorna così in Italia con un trofeo e il montepremi di 100mila euro. Dietro di lui Luca Daffrè e Carmen Di Pietro

Si è conclusa ieri la sedicesima edizione dell’ Isola dei Famosi che con il 2022 registra la permanenza più lunga di sempre da parte dei naufraghi con ben 99 giorni trascorsi in Honduras. A trionfare nel gruppo di VIP più folto di sempre (i protagonisti sono stati ben 32) è stato Nicolas Vaporidis , il 41enne attore e produttore cinematografico romano, noto ai più per il suo ruolo di Luca Molinari in Notte prima degli esami (2006). Dietro di lui Luca Daffrè e Carmen Di Pietro.

Nicolas Vaporidis vince l’Isola dei Famosi 2022

approfondimento

Chi è Nicolas Vaporidis, il concorrente dell'Isola dei Famosi 2022

È stata una serata ricca di emozioni e sorprese, quella andata in onda ieri, lunedì 27 giugno, su Canale 5 con la finalissima della 16esima edizione dell’Isola dei Famosi. È stata proprio la conduzione di Ilary Blasi - accompagnata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino – ad annunciare dopo la mezzanotte, il vincitore di questa edizione 2022, che tra la gioia e i sorrisi del pubblico e degli ospiti in studio si è così aggiudicato un bellissimo trofeo raffigurante una maschera tribale insieme ad un montepremi finale di 100mila euro. Ad alzare la coppa del vincitore è stato Nicolas Vaporidis che in un duello finale al televoto, ha avuto la meglio sul compagno di viaggio Luca Daffré, portandosi a casa ben l’87% dei voti del pubblico. Vaporidis è riuscito ad avere accesso al rush finale solo dopo aver battuto Carmen Di Pietro al televoto, entrambi in veste di perdenti della prova fisica che ha costretto loro a sfidarsi direttamente.