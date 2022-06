Isola dei famosi 2022, la finale: tutto quello che c'è da sapere

Il programma della finale de L’isola dei famosi

Innanzitutto, andiamo a elencare i sei concorrenti che hanno guadagnato il diritto di giocarsi la possibilità di vincere il titolo di campione. A contendersi il successo saranno Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Nick Luciani, Marialaura De Vitis, Mercedesz Henger e Luca Daffré. Ricordiamo che Nick Luciani e Mercedesz Henger sono in nomination, pertanto l’ultima puntata si aprirà con l’eliminazione di uno dei due concorrenti. Dei sei naufraghi rimasti, coloro che sono in gara sin dal giorno 1 sono Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, mentre gli altri sono subentrati successivamente la prima puntata. Il montepremi che si aggiudicherà uno dei naufraghi ammonta a 100.000 euro, buona parte dei quali sarà devoluto, come di consueto, in beneficenza. Secondo i bookmakers, i favoriti di questa edizione sono Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, com’è normale che sia essendo sempre stati presenti. Più defilati Nick Luciani (entrato il 4 aprile), Mercedesz Henger e Marialaura De Vitis (entrate il 6 maggio) e Luca Daffré (entrato il 16 maggio). Per il secondo anno consecutivo, la finale si disputerà in Honduras. Nell’edizione precedente, a causa della pandemia COVID-19, si era scelto di restare in loco per motivi logistici, mentre quest’anno si tratta di una mera decisione autoriale. In passato, infatti, i finalisti tornavano in Italia per l’ultima puntata e si affrontavano in diverse prove organizzate nei pressi dello studio di Cologno Monzese. Dopo ogni gara, il concorrente eliminato faceva il proprio ingresso per continuare a seguire la puntata all’interno dello studio, dove poi veniva proclamato il vincitore in tarda notte.