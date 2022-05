Chi è Nicolas Vaporidis, il concorrente dell'Isola dei Famosi 2022

Spettacolo

È stato annunciato il cast dell’Isola dei Famosi. I naufraghi approderanno in Honduras il 21 marzo, dando il via alla sedicesima edizione del reality in onda su Canale 5, condotto per il secondo anno consecutivo da Ilary Blasi, con il ritorno di Alvin inviato e la presenza in studio degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Vediamo il cast al completo