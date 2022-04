Chi è Licia Nunez la concorrente de L'Isola dei Famosi. FOTO

5/10 ©IPA/Fotogramma

Licia Nunez ha recitato anche in diverse fiction tv. Dal 2004 al 2006 ha interpretato Nicoletta Capirossi in Incantesimo, è apparsa in Una vita in regalo con Luca Barbareschi e anche nella soap opera Vivere, dove ha vestito i panni di Barbara Ponti

