Chi è Blind, da concorrente di X Factor all'Isola dei Famosi. VIDEO

Blind, chi è il naufrago

approfondimento

Blind ha trovato la sua strada e promette che...Non Mi Perdo Più

Il vero nome di Blind è Franco Rujan ed è nato a Perugia da genitori romeni. Il 22enne ha lasciato la scuola all'età di 15 anni e ha ammesso di aver poi spacciato e usato droghe. Ispirato da artisti americani i cui testi descrivevano i sobborghi in cui vivevano, Blind ha iniziato a suonare all'età di 16 anni. Durante l'adolescenza, è stato accusato più volte di furto e rissa: il Tribunale per i minorenni lo ha quindi affidato all'associazione Risorse & Talenti, che lo ha aiutato a perseguire i suoi obiettivi musicali. È diventato noto al grande pubblico dopo la sua partecipazione a X Factor 2020, edizione in cui è arrivato terzo. Blind in inglese significa cieco: il rapper ha scelto questo nome d'arte perché dice di essere cieco quando vuole raggiungere un obiettivo ed è quindi molto determinato. "Significa non guardare le barriere, le critiche e tutto ciò che può ostacolarti" ha spiegato. Dopo il talent show, tra le altre cose, ha pubblicato il singolo Promettimi, insieme a Guè Pequeno. Oggi Blind vive a Milano insieme alla sua fidanzata Greta. “Vuole partecipare per mettersi in gioco e come ha fatto spesso nella sua vita, affrontare una sfida con se stesso” si legge sul sito ufficiale dell'Isola dei Famosi. “Ma attenzione – viene specificato - non è un tipo che si fa mettere i piedi in testa!”.