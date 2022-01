Blind ha trovato la sua strada e promette che...Non Mi Perdo Più

Ha ritrovato se stesso e l'amore. Blind, che col brano Cuore Nero ha sedotto il popolo di X Factor nel 2020, presenta il nuovo singolo Non Mi Perdo Più, un brano intimo e personale, che costituisce anche il biglietto da visita del suo nuovo percorso artistico, lungo il quale è accompagnato da Francesco Facchinetti. Sono entrato nel suo mondo insieme ad Alice Zaffoni, una studentessa che ha approndito e indagato la storia di questo talentuoso artista.



Partiamo dal nuovo singolo: quando è nato e perché hai scelto di pubblicarlo ora?

Ti confesso che lo avevo preparato per Sanremo lavorandoci circa un anno; lo ho registrato più volte e in studi diversi per falo rendere al meglio. Quando abbiamo saputo che non sarebbe andato all'Ariston abbiamo deciso di partire comunque col progetto, è un brano importante anche per il significato.

Nel testo parli di certezze che si sono perse: a cosa ti riferisci?

Non trovavo la stada giusta ma ho trovato l’amore e di riflesso la via idonea per il mio sogno. Chiunque le perde sia nella vita quotidiana che in questo periodo pesante per tutti, è privilegiato se ha una persona per attaccarsi.

E’ difficile parlare di amore nella stagione dei social, che tolgono spontaneità?

Ognuno la vede come vuole, con Greta ci conosciamo dall’asilo, poi ci siamo persi e ritrovati. Ma ho amici che hanno conosciuto la ragazza sui social, non dimentichiamo che sono il futuro.

Se oggi guardi l’universo cosa vedi?

Una strada gigantesca per arrivarci e trovarci il sentimento e la serenità.

Che rapporto hai con i ricordi? Ci affoghi o sono respiro?

Sono un respiro perché se ci affogo non sono serviti a nulla. Mai evitarli, sempre attraversarli. Ogni tanto riaffiorano e mi feriscono, ma lottando dentro di me trovo la giusta quadra.

In questo periodo hai fatto concerti dentro questa stanza?

Ho scritto, quindi Greta mi sentiva, e mi urlava dietro quando suonavo alle tre di notte. Ma fa parte dell’artista, trovo ispirazione la sera e dentro casa. Se esco prendo appunti ma lavoro a casa. Canzoni pronte ne ho veramente tante e continuano ad arrivarne. Certo, a volte manca l’ispirazione ma io al primo ascolto so già se funziona; a volte capita che ne recupero qualcuna di vecchia e magari le unisco. Uso dei beat trovati su youtube, sui primi suoni che mi convincono ci scrivo il testo poi volo in studio.

Perché il con te del ritornello è tra parentesi?

Per falo capire bene, è come un marchio avendo trovato un supporto nell’amore.

Vorresti fermare la notte ma fuori c’è l’alba: sei più da alba o da tramonto?

Vorrei che la notte continuasse all’infinito, sono sereno la notte. Anche da piccolo quando uscivo con gli amici era il momento migliore e mi è rimasto dentro.

Cosa ti resta dell’esperienza a X Factor?

Mi ha formato, ho maturato tanta esperienza con i live davanti a milioni di spettatori; certo c'era tanta pressione ma ora mi sento formato. Inoltre mi ha dato pazienza.

Possiamo considerare Non mi Perdo Più l’inizio di un nuovo progetto?

Certo. Non c'è una data ma nascerà un disco vario però mi spingerò sulle tracce di questo singolo e sul format di Cuore Nero, sono due strade che andranno insieme. Ma sono pronto anche a esplorare.

Che accadrà nelle prossime settimane?

Se la situazione lo permette ci saranno delle date, non sarà l'unico pezzo a uscire. Dell’album ne parleremo più avanti e anche di qualche collaborazione. I featuring sono grando esperienze, con alcuni giochiamo anche alla playstation. Sono esperienze che formano.

Con quale artista vorresti collaborare?

Mi piacerebbe un sacco con Ghali, sono cresciuto con i suoi pezzi, mi ha insegnato a esprimermi con le canzoni. Ma non ho contatti.

Hai un artista preferito?

Rkomi e faccio il tifo per lui a Sanremo. Ci siamo visti tempo fa allo stadio e gli ho ricordato che in occasione del mio 18mo compleanno gli ho aperto un concerto a Perugia.

Debutti come conduttore radiofonico su RDS ext col programma Newsic Friday: cosa ti affascina di quel mondo?

Francesco Facchinetti, il mio manager, me lo ha proposto. Non è nei miei standard, non la ho mai fatta ma accolgo con piacere questa sfida, ogni venerdì starò due ore con i fan. Si divertiranno.

Se non avessi fatto questo lavoro?

Mi piace lo sport, quindi il calcio. Poi ho un passato da motoclista. Se no la cucina.