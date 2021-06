"Cicatrici", il libro confessione di Blind

Il rapper, uno dei protagonisti di X Factor 2020 , in 160 pagine parla di sé e della sua vita. Dopo i successi discografici, Franco (questo il suo nome all’anagrafe) si mette a nudo in un lavoro intimo e personale, la sua è una storia di cadute e di rinascite

Il Libro, le “CICATRICI”

Lo abbiamo iniziato a conoscere sul palco di X Factor 2020 (LO SPECIALE): lui è Blind, 20 anni, nato in provincia di Perugia, con il suo brano inedito "Cuore nero" ha subito scalato le classifiche, a dicembre è uscito il suo primo Ep e adesso firma " Cicatrici". Dalla musica alla scrittura, seppur giovanissimo ha un passato difficile, questa la sua storia di rivincita. “A volte la musica non basta perché una canzone dura tre minuti invece un libro sono 160 pagine di me, è bello esprimersi, mettersi a nudo, per raccontare tutte le debolezze, tutte le paure” con queste parole ha inizio il nostro incontro con Blind che prosegue: “Quando ho smesso di fare uso di droghe ho iniziato a capire che valevo qualcosa, stavo meglio fisicamente e mentalmente, ragionavo di più, ero più a contatto con le persone, vuol dire tanto non è una banalità”. Sincero, schietto, faccia con qualche tatuaggio e occhi buoni che adesso brillano di felicità, ci confida che anche con la famiglia va meglio, piano piano, mattone su mattone, è riuscito ad alzare un muro, tra lui e i problemi. “Più che una rinascita, questa è una rivincita, un riscatto da tutto quello che ho passato”, sottolinea l’artista.