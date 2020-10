X Factor 2020, Blind mostra le sue "Cicatrici" e passa il turno

L'atmosfera è incandescente sul palco di X Factor 2020, ora che il capitolo Bootcamp è archiviato ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) , la competizione entra nel vivo. Dopo gli Over di Mika e le Under donna di Hell Raton , è toccato a Manuel Agnelli con i suoi Gruppi e a Emma con i suoi Under uomini a formare le squadre che si daranno battaglia sul palco del talent show più amato del piccolo schermo . L’obiettivo delle aspiranti popstar è superare il turno, sfida dopo sfida, puntata dopo puntata. A questo punto non resta che pensare al prossimo passo, a quell ’ ultima chiamata prima della temutissima fase dei Live che prende il nome di "Last Call".

Le cicatrici di Blind e lo switch con J-one

Che Blind avesse talento si era capito fin dalla sua prima esibizione (Blind, dalla periferia al palco di X Factor 2020), dietro l’aria spavalda, a colpire nel segno è l’urgenza di cantare per esprimere tutto ciò che a parole non si riesce a dire. Con il suo brano originale conquista la giuria e porta a casa quattro sì, oltre che i complimenti di tutti, in particolare quelli di Hell Raton, "sei stato fottutamente vero, in tutti i sensi. Eri cosciente e consapevole del fatto che non eri all'altezza col fiato, ma non hai portato né doppio tune, né voci, ti sei dimostrato per quello che sei. L'attitudine è quella giusta, bravo". Il giovane concorrente ha il “cuore nero”, ed è la voglia di affrancarsi da un passato che pesa a farlo volare alto. Il secondo inedito con cui affronta i Bootcamp, “Cicatrici”, rapisce al primo ascolto. Il ritmo è travolgente, “tra le vie buie di questa città mentre fuori piove, dimmi come stai, ti ho riassunto la mia vita a metà, cicatrici vecchie sulla pelle ormai…”. Pezzi di vita vissuti che cadono sul palco come fossero sassi in uno stagno, si fanno largo senza indugi e arrivano a destinazione. Manuelito ribadisce il concetto: ”questo ragazzo non porta mai niente di scontato, e abbiamo già visto di lui più sfumature”. Emma non ha dubbi, Blind è pronto per intraprendere questo percorso, a uscire di scena è J-One.