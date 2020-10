X Factor 2020, Blue Phelix trionfa con "Video Games" di Lana Del Rey

Ci siamo quasi, con stasera si chiude il secondo capitolo dei Bootcamp ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) , dopo gli Over di Mika e le Under donna di Hell Raton , è toccato a Manuel Agnelli con i suoi Gruppi e a Emma con i suoi Under uomini a completare le squadre che si daranno battaglia sul palco del talent show più amato della tv . L’obiettivo delle aspiranti popstar è superare il turno, sfida dopo sfida, puntata dopo puntata. Chiusa la giostra delle sedie è ora di pensare al prossimo passo che prende il nome di “Last Call”, un’ultima chiamata prima della temutissima fase dei Live.

approfondimento

X Factor 2020, Roccuzzo passa il turno ma per un attimo trema

Sulle note del suo inedito "South Dakota", alle Audition (Cosa è successo nella prima puntata di Audizioni: IL VIDEO), il ventunenne livornese porta a casa quattro sì e i complimenti non scontati dei giudici. Emma davanti ai suoi occhi vede una "bellissima persona con una bellissima storia da raccontare. E con una battaglia che tu hai già vinto ma che potresti combattere per altri". La voce di Amami si riferisce al vissuto del concorrente che ammette la sua passata difficoltà nel mostrarsi agli altri per ciò che è: “prima di trasferirmi in Inghilterra avevo paura di far vedere chi sono veramente, ma qui mi sono reso conto di chi voglio essere. Non possiamo essere influenzati dal giudizio degli altri". Mika lo guarda con ammirazione, “la cosa che mi ha colpito è questa voce che è così grande che ti dà l'impressione di abbracciarti". I giudizi sono unanimi anche questa volta, nel corso della seconda parte di Bootcamp, Blue Phelix passa il turno con Video Games di Lana del Rey, una delle sue canzoni preferite. Da dietro le quinte arrivano i commenti di Alessandro Cattelan e i giudici non coinvolti nella scelta, Manuel, a cui Francesco ricorda Prince (nel look), non apprezza la scelta del pezzo, né, a suo dire, la terribile versione, “ma lui è comunque bravissimo”.

Lo switch con enrico

Emma, compiaciuta per l’esibizione, chiarisce subito che il palco di X Factor è molto pericoloso, “ma tu sei più pericoloso di quel palco, il tuo talento è evidente, devo darti una sedia e fare uno switch”. La tensione sale, è ad Enrico che tocca abbandonare la gara. Cattelan dissente e anche gli altri giurati non sono d’accordo sull’eliminazione del concorrente. Ma i giochi son fatti, Emma si congratula con la sua squadra e chiede da parte di ognuno il massimo impegno. Raggiunti i suoi compagni di viaggio nel backstage non nasconde il dispiacere di aver mandato a casa diverse persone, “è dura dire di no”.