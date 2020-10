X Factor 2020, Roccuzzo passa il turno ma per un attimo trema

ll cantautore siciliano entra ufficialmente a far parte della squadra di Emma. Nel corso della seconda parte dedicata ai Bootcamp, canta un brano dei Great Big World, "Say Something". XF2020 ti aspetta tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455)

Eccoci giunti al termine della seconda parte dei Bootcamp ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) , dopo gli Over di Mika e le Under donna di Hell Raton , è arrivato il turno di Manuel Agnelli e i suoi Gruppi , e per Emma e i suoi Under uomini . L’obiettivo della giuria è scegliere la squadra più forte per puntare così alla vittoria di X Factor 2020 , quello dei concorrenti è superare il turno, a ogni costo. Questa settimana intanto si chiude la giostra delle sedie e si completano tutte le squadre, il prossimo passo prende il nome di “Last Call”, un’ultima chiamata prima dell’attesissima fase dei Live.

Il dubbio di Emma che fa tremare Roccuzzo

Stasera (Rivivi il meglio della seconda puntata di Bootcamp), tra i talenti appartenenti alla categoria di Emma, abbiamo visto distinguersi e brillare di luce propria, Giuseppe Roccuzzo. L’aspirante popstar si ri-presenta con l’aria di chi è lì con un obiettivo ben preciso e ciononostante dichiara d’esser teso. Ha bisogno di sciogliersi e la sua mentore lo aiuta facendolo parlare della canzone scelta per l’esibizione odierna, “Say Something” del duo statunitense A Great Big World. Il copione si ripete, quando inizia a cantare, la voce dell’artista siciliano catalizza immediatamente l’attenzione su di sé. Sulle note del brano "Promettimi" di Elisa, la scorsa volta Emma si è commossa non riuscendo a trattenere le lacrime, stasera la voce di Anima conferma il suo giudizio positivo, ma a sorpresa esprime un dubbio e per un attimo fa tremare Roccuzzo che in attesa del verdetto cambia totalmente espressione e impallidisce, “hai cantato molto bene, molto, molto bene, ma non so se sei pronto per i live”. Cosa significa? Dietro le quinte Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta sono in totale dissenso e c’è chi tra loro appare visibilmente preoccupato. Mika è pronto a irrompere sul palco, ma niente paura, Roccuzzo è salvo ("vorrei imparare tutto da te", le sue prime parole rivolte a Emma), a cedergli il posto è Willy. Il giovane rapper si alza, saluta e torna a casa “per lavorare su sé stesso”.