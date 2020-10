X Factor 2020, Blind conquista con il suo terzo inedito, "Fatti miei"

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato con l'ultimo step di selezioni. Nel corso della puntata di stasera i giudici hanno portato a termine il loro compito facendo le loro scelte definitive. Supportati da Mara Sattei e Lazza (Hell Raton), Gipi (Manuel Agnelli), Francesco Vezzoli (Mika) e Dardust (Emma), i fab four del talent show più amato del piccolo schermo, hanno individuato i dodici talenti che si sfideranno in diretta sul palco di #XF2020, a partire da giovedì prossimo su Sky Uno in prima serata . Tra gli artisti ad accedere ai Live, Franco Popi Rujan in arte Blind , in squadra con Emma ( VAI ALLO SPECIALE DI XF2020 ).

Le aspettative sul perugino di periferia erano alte, e non sono state deluse. Il talento emerso fin dalla sua prima esibizione (Blind, dalla periferia al palco di X Factor 2020), è esploso. Messa da parte l’aria spavalda, Franco ha mostrato di potercela fare a testa alta, dalla sua, ha quell'urgenza di cantare che lo rende "fottutamente real", autentico, disarmante. Così come Hell Raton ha sottolineato, "l'attitudine è quella giusta". Il giovane concorrente ha il “Cuore nero” e molte "Cicatrici" sulla pelle, la sete di riscatto lo nutre e lo porta in vetta. Dopo due inediti, eccone un terzo, "Fatti miei", i Live non sono poi così lontani, ma prima di esibirsi lui ancora non lo sa, anche se ci spera: "mancano cinque o sei passi ad arrivare", queste le sue parole prima di entrare in scena. In realtà è fatta, e tocca il cielo con un dito.

La fame di Blind e la scommessa di emma

“Mi ha colpito la fame che ti porti negli occhi e la fragilità che nascondi dietro una corazza che ogni tanto è bene far cadere giù. X Factor è un palco davvero difficile e bisogna avere anche una maturità, una maturità che vedo in te”. Da una parte mi piace il tuo modo di stare sul palco, si vede che è lì che trovi la tua pace, la tua serenità, dall’altra mi spaventa la tua fragilità però, per assurdo, a me le persone folli, imprevedibili, mi fanno venire voglia di lavorarci, tu sei pronto a lavorare tanto, tanto, tanto?” La risposta è scontata, Blind è incosapevolmente nato pronto. Fatica a credere che sia tutto vero e dopo il verdetto scoppia in un pianto liberatorio, non riesce a smettere, è un fiume in piena. Ai compagni confessa “non me l’aspettavo, dico la verità, non mi aspettavo neanche di essere qua, è troppo bello”.