X Factor, Enrico sorprende Emma con la sua voce, ma non passa il turno

Le squadre della 14esima edizione di X Factor Italia sono al completo ( VAI ALLO SPECIALE DI X FACTOR ) , dopo Hell Raton e Mika con Under Donne e Over, anche Emma e Manuel Agnelli hanno selezionato i loro cinque migliori talenti fra gli Under Uomini e i Gruppi. Ed è a questo punto che la gara entra nel vivo, giovedì 22 ottobre nel corso della cosiddetta Last Call, l'ultimo appuntamento prima dei temutissimi Live, i giudici dovranno effettuare un ulteriore scrematura, e non sarà certo un compito facile. Solo tre saranno gli artisti che potranno ambire a darsi battaglia per raggiungere il podio finale. L’obiettivo delle aspiranti popstar è superare la prossima prova, solo allora potranno davvero cantare vittoria (si fa per dire) e iniziare a concretizzare le proprie ambizioni musicali.

Enrico convince tutti ma alla fine non passa

La seconda parte dei Bootcamp (XF2020: rivivi il meglio della seconda puntata) ha visto Manuel Agnelli alle prese con i suoi Gruppi ed Emma con i suoi Under uomini. Formare le squadre è stato un compito assai arduo, come Emma stessa ha voluto sottolineare alla fine della puntata, "è dura dire di no". Il dispiacere di aver eliminato dalla sfida canora alcuni dei suoi concorrenti coinvolge anche Enrico Errani. L'artista si presenta con Woman di Mumford & Sons e convince la sua mentore, "hai tirato fuori un timbro che alle Audizioni mi era sfuggito, ho scoperto un altro colore", viene selezionato tra i primi (è il secondo ad occupare una sedia) e resta tra i prescelti fino all'ultimo minuto. Alessandro Cattelan e gli altri tre giudici non coinvolti nella scelta sono entusiasti di lui, ma inaspettatamente, la situazione si ribalta a suo sfavore..

Lo switch con blue phelix e la protesta di Cattelan

Sembrava fatta, anche se "non sai mai cosa può succedere", Enrico non vuole pensare al peggio e nonostante la tensione, cerca di mantenere i nervi saldi. Ma quando Blue Phelix (guarda qui la sua esibizione) sale sul palco e canta la sua versione di Video Games di Lana Del Rey, avverte il pericolo, il rischio di uscire di scena si materializza davanti ai suoi occhi. E' il cantante livornese a strappargli il posto, sparigliate le carte, decreta la fine dei giochi. Enrico si alza e dice addio al talent, ma lo fa a testa alta. Dietro le quinte la sollevazione è unanime, Alessandro Cattelan vorrebbe scherzosamente gridare protesta, ma ogni giudice ha un progetto ben preciso nella testa e nessuno può distoglierlo dal raggiungerlo. Emma è felice delle scelte fatte, nonostante si rammarichi per coloro che non sono più in gara.