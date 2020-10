X Factor 2020, Elisa (alias Casadilego) è la prima a passare il turno

la sfida di hell raton

approfondimento

X Factor 2020, grande successo per l'ultima puntata di Bootcamp

E' la 17enne originaria di Montorio al Vomano, piccolo paese in provincia di Teramo, la prima delle dodici aspiranti popstar a essere selezionata dal suo mentore. Figlia d'arte e fan accanita di Ed Sheeran ("Casadilego" è la trasposizione italiana di Lego House, titolo di uno dei brani più popolari del cantante britannico), la giovane aveva conquistato la giuria già alle Audizioni della prima puntata. Capelli alla Billie Eilish, chitarra alla Joan Baez e voce da mille e una nota, Elisa porta "Kitchen Sink" dei Twenty One Pilots e si riconferma in tutta la sua bravura. La sua esibizione da vera songwriter al pianoforte, non lascia spazio ai dubbi, per Hell Raton è una delle voci più forti di quest’anno a X Factor, per i colleghi e compagni di lavoro Mara Sattei e Lazza è una potenza, “ha un controllo vocale da Dio”, entrambi faticano a trattenere le lacrime, sono commossi così come era successo a Manuel Agnelli (Elisa commuove Manuel Agnelli con A Case of You). Nonostante le perplessità di Manuelito sul suo percorso discografico al di fuori del talent, Elisa passa il turno, per lui, lei rappresenta una scommessa, fa ufficialmente parte della sua squadra e accede ai Live. Del resto, lo ha dichiarato più volte, a Hell Raton piacciono le sfide e Casadilego è una di queste, insieme a Cmqmartina, sua compagna di viaggio.