X Factor 2020, grande successo per l'ultima puntata di Bootcamp

922mila spettatori medi e 3,12% di share per la seconda parte dei Bootcamp e record sui social, primo contenuto di giornata con 500mila interazioni. Il prossimo appuntamento con XF è giovedì 22 ottobre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e digitale terrestre canale 455)

Crescono ancora gli spettatori medi nei sette giorni, ieri sono stati Manuel Agnelli ed Emma (XF2020: rivivi il meglio della seconda puntata di Bootcamp) a selezionare i cinque talenti da portare con sé nella prossima fase, chi andrà ai live di #xf2020? Con la seconda parte di Bootcamp, trasmessi ieri su Sky e NOW TV, si sono completati i quintetti delle quattro categorie di X Factor 2020, pronti per l’ultimo step di selezione: cinque concorrenti per ogni squadra, in gara nella fase della “Last Call” – attesa settimana prossima – da cui emergeranno i tre posti disponibili per accedere ai Live. Per lo show di Sky prodotto da Fremantle, continuano gli ottimi dati di ascolto e sulle rilevazioni social. La seconda parte dei Bootcamp ha totalizzato ieri oltre 922mila spettatori medi, con una share del 3,12%. E ancora, sale il dato sui social: con 438.171 interazioni totali in rilevazione linear, +3% sulla puntata precedente, si arriva al dato più alto dall’inizio del programma; e grazie alle 498.500 interazioni in rilevazione continuativa 24/7, X Factor risulta ancora una volta il primo contenuto della giornata di ieri. L’hashtag ufficiale #XF2020 è rimasto nella classifica dei Trending Topic Worldwide e Italia dalla serata di ieri fino alle prime ore di questa mattina (fonti: Talkwalker, Trends24.in)

Le scelte di Manuel agnelli approfondimento X Factor, Enrico sorprende Emma con la sua voce, ma non passa il turno A inizio serata, al tavolo dei giudici si è seduto – da solo, con gli altri colleghi ed Alessandro Cattelan chiusi in una stanza nel backstage per commentare l’esito della gara – Manuel Agnelli, e davanti a lui sono sfilati i Gruppi che hanno ricevuto almeno 3 sì nel corso delle Audition. Poteva salvarne solo cinque, gli ammessi alla “Last Call”, l’ultima chiamata per i Live: sono i Little Pieces of Marmalade (che si sono esibiti col loro brano originale “Digital Cramps”), i Manitoba (col loro pezzo “La domenica”), i Melancholia (anche loro con una propria “creazione”, dal titolo “Alone”), i Wime (con “Blun7 a Swishland”, di Tha Supreme), gli Yellow Monday (brano originale, “Fade Out”). Tra i “no” assegnati dopo le esibizioni e chi ha invece subìto gli switch, niente da fare invece per Frada e Kyv (che si sono presentati con “Canzone per un amico” di Venerus), per i Fratelli Taddei (“Faccio un casino”, la hit di Coez), i Grate Soul (“Higher Ground” di Stevie Wonder, nella versione dei Red Hot Chili Peppers), i Gravity Sixty (“Regina di cuori”, dei Litfiba), i Trillici (“Grondaie”, loro pezzo originale), The Charlestones (“America”, Razorlight), i Vvendi (“Sexy Tango”, Fabio Concato).