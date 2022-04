Chi è Mercedesz Henger, la nuova naufraga dell'Isola dei Famosi. FOTO

9/11 ©Getty

Non solo social e televisione, Mercedesz Henger prima della vera svolta di carriera raggiunta con la partecipazione all’Isola dei Famosi 2016, è stata anche attrice in svariate pellicole di successo a partire dal suo debutto in Gangs of New York di Martin Scorsese e nei film Bastardi e Torno a vivere da solo, dove recita accanto alla madre e con Jerry Calà

Ilary Blasi, la fotostoria della conduttrice dell'Isola dei Famosi