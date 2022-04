Silvano Michetti, storico membro del gruppo pop fondato a Roma nel 1970, è stato squalificato dal reality per aver proferito un'esclamazione blasfema in diretta nella puntata di lunedì 4 aprile. Dopo essere tornati alla ribalta grazie al programma di Fazio e Baglioni intitolato come la loro hit, “Anima mia”, dopo essere diventati virali come dei veri e propri meme viventi per le accuse ai Måneskin di copiare i loro look, la band romana torna a far parlare di sé

“Silvano mio, torna a casa tua”, così si potrebbe trasformare la canzone Anima mia per aggiornarla ai recenti fatti relativi a I Cugini di Campagna.

Perché Silvano Michetti, storico membro del gruppo pop fondato a Roma nel 1970, è stato squalificato dall’Isola dei Famosi 2022. E quindi farà come la sua Anima mia: tornerà a casa sua.



Il motivo dell'eliminazione per squalifica? Una bestemmia pronunciata in diretta nella puntata di lunedì 4 aprile. Insomma, un "grande ritorno" sulle prime pagine di ogni giornale per questi irriducibili musicisti, che ultimamente amano far parlare di sé in una maniera tale da trasformarsi in meme viventi.



Ve li ricordate ad Anima mia con Fabio Fazio e Claudio Baglioni? Vi ricordate della polemica con i Måneskin, che hanno accusato di rubargli i look? Mancava soltanto la bestemmia in diretta in prima serata a coronare un curriculum già assiepato di siparietti e polemiche.



Il batterista, naufrago tra i Vip, ha bestemmiato in diretta su Canale 5 non appena ha messo piede a terra presso Playa Accopiada, luogo in cui si trovava assieme al compagno di avventura televisiva all’Isola e di avventura musicale dagli anni Settanta, ossia Nick Luciani (storica voce de I Cugini di Campagna).



Nella giornata di ieri, 6 aprile, Mediaset ha tagliato la parte in cui si sente la bestemmia e, dopo aver verificato che l'espressione incriminata è in effetti molto grave, ha scelto di percorrere la via più dura.

"Mediaset si scusa con i telespettatori per l’episodio inaccettabile", si legge nel comunicato ufficiale della rete televisiva. E non perdona a Silvano questo scivolone.



Lui e Nick Luciani de I Cugini di Campagna erano sbarcati in Honduras da due giorni. Hanno raggiunto i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2022 e hanno subito intrattenuto il pubblico cantando una canzone dedicata a Ilary Blasi. Dopodiché Silvano ha tentato di spiegare ad Alvin (pseudonimo di Alberto Bonato) che non c'era bisogno di avere la barca per raggiungere la riva. Ma è stato a quel punto che si è lasciato sfuggire un'imprecazione imperdonabile. Nello stesso momento si è sentito in sottofondo Nicola Savino, opinionista del reality show, esclamare "Ahia" dallo studio: si è accorto subito della gravità di quanto accaduto.

Dopo che Mediaset ha tagliato la parte con la bestemmia dalla puntata caricata sulla piattaforma di streaming, un provvedimento era d’uopo.

In passato, nel 2006, è accaduta una cosa analoga, con la medesima conseguenza: Massimo Ceccherini venne squalificato, sempre a causa di una bestemmia.

Per adesso non si sa ancora niente circa la sorte di Nick Luciani, il cantante de I Cugini di Campagna che è arrivato in Honduras per fare coppia con Silvano. Si scoprirà oggi, nella puntata di stasera (giovedì 7 aprile), quale sarà la sorte del collega.