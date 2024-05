Paul McCarteny, all'asta gli stivali indossati a Londra 2012

Gli stivaletti Beatles sono ormai un grande classico nella moda. Ma quando ad averli indossati è proprio un ex componente del gruppo musicale britannico si trasformano automaticamente in un oggetto di culto, desiderio di molti fan e collezionisti. Così Paul McCartney ha deciso di mettere all’asta da Sotheby’s gli stivali che aveva indossato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Londra nel 2012. L’obiettivo è quello di raccogliere i fondi per la Meat Free Monday, una campagna internazionale che vuole incoraggiare le persone a non mangiare carne il lunedì per migliorare la propria salute e quella del pianeta. L’asta si terrà dal 24 al 31 maggio 2024 e la stima dell’oggetto del cantautore è tra le 10.000 e le 15.000 sterline.