La borsa in denim, in tendenza negli anni 2000, ha dominato le passerelle delle scorse stagioni per poi essere ripresa dai fashion insiders e dalle celeb con grande effetto nostalgico. Dallo streetstyle alle collezioni Diesel, Blumarine e Versace, per citare solo alcuni dei grandi brand, il jeans torna protagonista del guardaroba primaverile (e non solo). Nella foto, Charlotte Casiraghi alla Chanel Cruise 2023 Collection, abbina la sua mini bag tono su tono per un outfit ricercato e al tempo stesso casual

