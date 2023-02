L'imprenditrice ha mostrato in anteprima su Instagram la manicure che completerà i suoi look della settimana delle sfilate milanesi, una versione dark chic di un trend che già spopola sui social

Dopo la straordinaria avventura sanremese che l'ha vista debuttare con successo sul piccolo schermo come co-conduttrice del Festival della canzone italiana, Chiara Ferragni torna a giganteggiare nel suo regno, i social media e nello specifico Instagram, per scatenare le fantasie e le brame di chi la segue per le sue impareggiabili doti di trendsetter. L'ultimo oggetto del desiderio non è un capo né un accessorio bensì una manicure effetto marmo che, siamo pronti a scommettere, sarà tra le più richieste della stagione.

La manicure effetto marmo stile dark chic Si chiamano Marble Nails perché, come suggerisce il nome, richiamano nei colori e nel disegno le venature tipiche delle superfici in marmo, e sui social media non debuttano certo oggi (solo su Instagram le manicure con le unghie marmorizzate, hashtag #marblenails, contano quasi tre milioni di post). Ennesima portavoce di questa nail art è Chiara Ferragni che si è affidata, come sempre, a PassioneUnghie, brand vicentino con cui l'imprenditrice collabora da anni. La manicure di Chiara Ferragni è stata realizzata con smalti semipermanenti, un mix di colori, Black & White, applicati con pennelli regolari e uno dalla punta sottile per sfumare, a mano libera, la tonalità scelta per la venatura - normalmente, il bianco. La star dei social ha voluto una manicure con base nera, per un effetto dark chic che è assolutamente in linea con le tendenze di stagione e che certamente è stata pensata per adattarsi ai diversi outfit che vedremo nell'imminente settimana della moda milanese, evento a cui Chiara Ferragni partecipa da sempre come protagonista di spicco. Peculiarità di questa manicure d'effetto e originale è la sua unicità. Difficile, se non impossibile trovarne due uguali perché il disegno che la caratterizza viene prima realizzato a mano e poi viene ulteriormente ridefinito da una successiva pennellata di vernice che va a “disordinare” e confondere in maniera ancora più artistica le linee originali fino a raggiungere il desiderato risultato finale.

La tecnica (anche) con uno smalto normale vedi anche Chiara Ferragni, tutti gli abiti indossati al Festival di Sanremo 2023 La manicure “marble” si può realizzare anche con smalto normale e per alcuni vale la tecnica di mescolare - in una ciotola, con uno stuzzicadenti o un pennello dalla punta sottile e con movimenti molto delicati - alcune gocce dei colori scelti insieme a una base di smalto trasparente, mix che poi viene steso sulla superficie dell'unghia con una densità che varia in base all'effetto ricercato. Anche in questo caso, il colore va fissato e sigillato con un top coat ultra brillante.



