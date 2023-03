La storia di Alessandra Ricchizzi, facialist amata dalle star

Le sue cure, naturali e non invasive, sono amatissime da tante celebrities, che l’hanno voluta a Los Angeles, per splendere al meglio sul red carpet. Dalla sfilata di Versace alla notte degli Oscar, il tocco della facialist italiana Alessandra Ricchizzi rende ancora più belle le star di Hollywood. “Il mio segreto? Studio continuo, attenzione ai dettagli, rispettando le unicità di ogni volto. E tanta passione, che non deve mai mancare”. L’abbiamo incontrata a Beverly Hills, ecco il nostro racconto

Incontriamo Alessandra Ricchizzi in un hotel di Beverly Hills, in una Los Angeles in fermento per tantissimi eventi, a cui partecipano le star internazionali più importanti e attese. C’è la sfilata di Versace, ma anche la notte degli Oscar, appuntamento che la City of Angeles attende con impazienza da mesi. E a cui, ovviamente, non si può arrivare impreparate. Lo sanno bene le celebrities, lo sa ancora meglio Alessandra Ricchizzi, facialist italiana che da Milano sta conquistando Los Angeles. E non solo. Le sue cure sono molto amate all’estero, dagli Stati Uniti al Kuwait. E molte altre collaborazioni stanno arrivando. Ciò che è molto apprezzato di questo trattamento è che permette di essere perfetti e luminosi anche senza trucco. Incontriamo Alessandra dopo una giornata di appuntamenti e, nonostante gli impegni, ci accoglie con un bellissimo sorriso, da cui traspare passione e felicità. Passione per il suo lavoro, che cura in ogni dettaglio da anni. Ma anche tanta gioia, perché l’essere apprezzata da tante personalità è sempre appagante, soprattutto perché tutto parte da tanta attenzione e studio, costante e continuo.

Un metodo che valorizza il volto delle persone (e non lo snatura)

approfondimento

Dua Lipa e Penelope Cruz conduttrici del Met Gala 2023

“Studio queste tecniche da sempre, e continuo a farlo. Per me è fondamentale documentarmi, approfondire nuovi metodi per rendere il volto delle persone più bello. Il risultato che si ottiene, anche da una sola seduta, è immediato e naturale. Il volto diventa più tonico, senza utilizzare strumenti invasivi che possono modificare il volto. Il fatto che molte star internazionali apprezzino questo mio metodo e che mi chiedano questi trattamenti prima di eventi importanti mi rende molto orgogliosa. È un metodo tutto italiano e sapere che è molto amato anche in un paese come gli Stati Uniti dove l’attenzione alla bellezza è molto forte mi fa felice” ci racconta Alessandra Ricchizzi. Un trattamento che non cambia il volto, ma lo valorizza. È forse questo il segreto che ha fatto innamorare tante celebrities?, le chiedo subito.

Esaltare la nostra unicità

“Credo che negli ultimi anni ci sia stata una ricerca quasi eccessiva ed ossessiva della bellezza perfetta, e non sempre con metodi naturali. La pelle è un organo vivo e deve essere curata al meglio, evitando prodotti invasivi e chimici. Il mio metodo dà luce al volto, e per farlo utilizzo prodotti vegani e naturali. Credo che questo sia molto apprezzato, anche perché il mio obiettivo è proprio valorizzare il viso delle persone, con tutte le unicità che ciascuno di noi ha. La pelle sta meglio, e noi ci sentiamo meglio. È bellissimo vedere tante persone che si vogliono più bene dopo i miei trattamenti. Per me è una gioia vedere volti più felici, proprio perché con il mio lavoro (che è prima di tutto la mia passione, la mia vita) punto proprio a questo.”