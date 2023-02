La Face Bag di Schiaparelli è la borsa del momento: come abbinarla

La it-bag Made in France disegnata in origine da Madame Elsa e oggi rivisitata da Daniel Roseberry è uno degli accessori più desiderati al mondo. Alle sfilate di Parigi l'hanno indossata anche Chiara e Valentina Ferragni Condividi

La stagione 2023 si è aperta con una grande attenzione per la Maison Schiaparelli che ha dato il via con il suo discusso fashion show la settimana dell'alta moda parigina di gennaio e sta scaldando i motori per la presentazione di una nuova collezione, quella Autunno/Inveno 2023-24, il prossimo 2 marzo. Nel frattempo, ad aumentare le ricerche sulla Maison guidata da Daniel Roseberry ci penserà Chiara Ferragni che sfoggerà creazioni Schiaparelli al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2023. Sempre lei, che non perde l'appuntamento con le tendenze, aveva indossato a Parigi la borsa che sta facendo sognare gli appassionati di moda: la Face Bag, decisamente la borsa del momento.



La Face Bag, opera surrealista di Elsa Schiaparelli approfondimento Moda, le borse più strane dell'autunno inverno 2022-2023 Che la Face Bag sia una delle borse più desiderate di sempre è un dato di fatto, confermato dalla volontà da parte della Maison di recuperare il modello, originariamente disegnato da Madame Elsa Schiaparelli, in ogni stagione, rielaborandolo con materiali, tessuti e colori del momento.

Lineare nel design, squadrato e con i manici, la borsa è resa inconfondibile dal motivo del volto, occhi, naso e bocca 3D, applicati su un lato (la parte posteriore presenta solo i due occhi).

Capolavoro artigianale in pelle, o in shearling (una delle versioni presenti attualmente sullo shop online), o in tessuto jeans o in pelle laminata, la borsa è decorata con dettagli in ottone dorato che sono veri e propri gioielli non dissimili da quelli ispirati all'anatomia umana realizzati da Elsa Schiaparelli la cui arte è stata influenzata dall'opera surrealista di Salvador Dalì e Jean Cocteau.



GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Se Dalì ha contribuito per le labbra (celebri quelle di Mae West nel repertorio dello spagnolo), Cocteau, artista a tutto tondo, fu l'autore nei tardi anni Trenta dell'occhio con pupilla realistica che oggi è stato ripreso da Daniel Roseberry per le borse e per una gamma di incredibili gioielli, pezzi unici che sono stati anche in mostra al Musée des Arts Décoratifs di Parigi. Con gli interni rosa shocking, il colore ideato e reso popolare dalla stilista, la Face Bag è un pezzo dal gusto sempre contemporaneo che, tuttavia, racchiude una storia incredibile che vale, dunque, il suo prezzo: da cinquemilaseicento euro per la versione in pelle, agli oltre ottomila per quella più sofisticata, la Anatomy Jewelry Bag with Feet, con catena e piedini, perfetta per essere esposta in una teca.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Chiara Ferragni in abito Schiaparelli alla Paris Haute Couture L'imprenditrice è volata a Parigi per il primo giorno di sfilate d'alta moda dove è ospite del front row di Schiaparelli e Dior. Occhi puntati sui suoi look, soprattutto dall'Italia, per scovare indizi e anteprime sugli abiti che le due maison le hanno preparato per il Festival di Sanremo a cura di Vittoria Romagnuolo Chiara Ferragni e la sorella Valentina sono le star italiane del parterre di ospiti internazionali della sfilata della Maison Schiaparelli che, questa mattina, lunedì 23 gennaio, ha aperto la prima giornata di Haute Couture Week che si svolgerà a Parigi fino al 26 gennaio. La Fondatrice di Chiara Ferragni Brand, attesa a febbraio sul palco del Teatro Ariston come co-conduttrice, ha assistito al fashion show della casa di moda francese che si occuperà con Dior del suo guardaroba per la kermesse Fotografatissima all'ingresso del Petit Palais di Parigi, Chiara Ferragni sfoggia i suoi migliori sorrisi per i fotografi. Immediatamente balza all'occhio la scelta di un look con hot pants che sfida il freddo della capitale francese Il look di Chiara Ferragni firmato Schiaparelli è opera di Daniel Roseberry, stilista statunitense a capo della maison da diverse stagioni, tra i più amati dalle celebrity nel mondo. L'imprenditrice italiana ha scelto il total black con accessori a contrasto, tutti della casa di moda di Madame Elsa

Come abbinare la Face Bag approfondimento Kylie Jenner criticata per l'abito Schiaparelli con la testa di leone La Face Bag è stata grande protagonista della sfilata delle ospiti invitate al fashion show Schiaparelli dell'ultima Haute Couture Week che l'hanno esibita davanti ai fotografi come un trofeo. Se Chiara Ferragni ha puntato sulla stravaganza, facendo della borsa il giusto completamento di un outfit comunque notevole (hot pants e camicia con corsetto con le coppe a punta), altre guest star hanno usato la borsa come pezzo forte dello styling. Valentina Ferragni, vestita con un tubino nero, semplice e chic, ha scelto una Face Bag rosso fuoco a contrasto col look, e in generale, questa opzione, con la borsa in risalto, è stata la preferita dalle protagoniste dello streetstyle parigino. Con una borsa di questo calibro, gli abbinamenti possibili sono due: in linea col suo stile oppure no. Laddove non si voglia puntare sull'eccentricità (su un total look Schiaparelli, ad esempio), meglio fare della Face Bag la protagonista dell'outfit, quindi, preferire tailleur semplici, abiti lineari e capi dal design essenziale. A rendervi indimenticabili basterà la borsa.



