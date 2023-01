5/13 ©Getty

Assolutamente notevoli, come sempre per i look Schiaparelli, i gioielli della maison, vere e proprie opere d'arte preziose nate dal gusto surrealista di Elsa Schiaparelli. La stilista amava lavorare i metalli dando loro forme assolutamente stravaganti che, in qualche caso, riproducevano parti del viso come occhi, labbra e orecchie

Sanremo, i 5 co-conduttori, da Gianni Morandi a Chiara Ferragni. FOTO