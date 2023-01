In costume sulla neve, è trend: dalle Ferragni ad Alessandra Amoroso

La tendenza di mostrarsi in bikini o in costume intero sulla neve invade i social network. I profili di Instagram di tante star si stanno riempiendo di scatti in cui la Vip di turno esce all’aperto in costume da bagno, fotografandosi con il tipico beachwear che d’ora in avanti potremo definire anche come “snowear”, quindi. Dalle sorelle Ferragni alla cantante Alessandra Amoroso, ecco tutte le celebrità meno freddolose