12/14 Immagine tratta dal profilo Instagram @tombachik

Le unghie da cinema non finiscono con gli Oscar. Ecco la manicure suggestiva richiesta da Rachel Zegler per l'ultima proiezione a Los Angeles di Shazam! Fury of the Gods, oro e brillante, come i dettagli del suo abito haute couture

Shazam! Fury of the Gods, i look delle star della premiere