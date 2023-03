Sydney Sweeney di Euphoria, ha lanciato una sua collezione di bikini

La giovane attrice di Euphoria e White Lotus si è lanciata nel mondo della moda con la sua linea di costumi da bagno Condividi

È passato più di un anno dalla messa in onda della seconda stagione di Euphoria, ma è difficile dimenticare l'iconica scena della vasca idromassaggio di Sydney Sweeney nei panni di Cassie. Per chi non avesse visto la serie, Cassie è una giovane donna sensuale e conflittuale considerata dai compagni di scuola solo per il suo aspetto fisico. Nella scena a cui facciamo riferimento è piena di sensi di colpa e vomita addosso ai suoi amici durante la festa di Maddy nel quarto episodio di Euphoria 2. E fa tutto questo mentre indossa un costume da bagno rosa acceso firmato Frankies Bikinis.

La linea di bikini firmata Sydney Sweeney approfondimento Sydney Sweeney e Glen Powell in una commedia vietata ai minori Sono tante le star che investono i loro guadagni in vari settori commerciali, come linee di abbigliamento, accessori, proprietà, brand di vario tipo. Sydney Sweeney ha presentato un progetto in collaborazione con Frankies Bikinis a cui tiene molto. Si tratta di una collezione di costumi da bagno, inclusa una nuova versione del costume diventato virale in seguito alla serie tv HBO. Soprannominata Love Letters da Sydney Sweeney, la collezione si ispira all'aura femminile e romantica dell’attrice con nuovi costumi interi e bikini sensuali e provocanti che arrivano sul mercato giusto in tempo per la primavera. L’attrice la sta lanciando in questi giorni proprio per invitare i suoi fan ad avere un look speciale per l’estate 2023.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV Euphoria, le foto del cast della serie TV Da ieri 10 gennaio ( in contemporanea con gli Stati Uniti) è arrivata finalmente la seconda stagione della serie cult con Zendaya. Il primo episodio è disponibile su Sky e Now in versione originale con sottotitoli italiani. Il 17 gennaio partirà, invece, la messa in onda della versione doppiata in italiano. Ecco le foto del cast di Euphoria 2 tra volti noti e new entry Da sinistra a destra: Eric Dane, Colman Domingo, Zendaya, Sam Levinson, Hunter Schafer, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Angus Cloud, Maude Apatow, Dominic Fike e Austin Abrams,in occasione della premiere a Los Angeles della seconda stagione di Euphoria In Euphoria, le attrici Hunter Schafer e Zendaya interpretano rispettivamenteil personaggio di Jules Vaughn e Rue Bennett Hunter Schafer alias Jules Vaughn in una scena dellla serie Euphoria. Jules Vaughn è il personaggio interpretato dalla attrice e modella transessuale, Hunter Schafer appunto, che ha aiutato il creatore della serie anche in fase di sceneggiatura, per restituire un personaggio davvero credibile.

Chi è Sydney Sweeney GUARDA ANCHE Tutti i video di moda Classe 1997, Sydney Sweeney è una delle attrici rivelazione degli ultimi anni che sta conquistando consensi da pubblico e critica per le sue numerose interpretazioni. Sicuramente la svolta per lei è arrivata con l’ingaggio nella serie tv Euphoria per il ruolo di Cassie Howard, al quale però ha seguito quello di Olivia Mossbacher nella miniserie The White Lotus per cui ha ricevuto due nomination agli Emmy Awards. Sul grande schermo l’abbiamo vista in C’era una volta a…Hollywood di Quentin Tarantino, Nocturne, The Voyeurs su Prime Video e The Ward - Il reparto. Di recente è stata ospite al Festival di Berlino 2023 dove ha presentato in anteprima il film Reality nel quale conferma il suo talento nei panni della protagonista di una storia ispirata a un fatto realmente accaduto. Interpreta una donna accusata di spionaggio a cui il governo degli Stati Uniti ha dato la più severa condanna della storia per questo tipo di reato.