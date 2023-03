I sandali col tacco scultura per l'estate 2023. FOTO

5/14 Immagine tratta dal profilo Instagram @sophiawebster

Se i sandali trasparenti sono un'ottima soluzione per non preoccuparsi eccessivamente degli accostamenti di colore tra abiti e calzature, poco cambia quando si parla di sandali bianchi, un passepartout per i look della bella stagione. Sophia Webster ha ideato questo modello in raso per le spose ma, con questo design accattivante e il comodo cinturino alla caviglia, nulla vieta di tenerlo nella scarpiera ed usarlo per qualsiasi altro tipo di occasione

L'account Instagram ufficiale di Sophia Webster