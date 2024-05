Gli appassionati di moda e di cartoni animati, specie quelli che hanno passato molte ore davanti alla tv nei primi anni del nuovo millennio, hanno già messo gli occhi su una nuova limited edition nata per diventare un cult, le calzature di XyberDreams realizzate su modello di quelle di SpongeBob , la spugna di mare gialla della omonima serie animata ideata nel 1999 da Stephen Hillenburg. Le scarpe dalla forma arrotondata - come spesso accade quando un designer o un brand si impossessa di un'idea legata a un fenomeno molto in vista della cultura pop - hanno già diviso gli utenti in rete che, a proposito delle originali creazioni, hanno solo potuto alimentare il dibattito online. Le scarpe, infatti, non sono più disponibili . Il primo blocco realizzato dal marchio è andato subito sold-out ma presto potrebbe arrivarne un altro.

Le scarpe, sold-out, torneranno presto



Prima che le scarpe ispirate a quelle di SpongeBob diventassero un fenomeno, gli esemplari prodotti da XyberDreams non c'erano già più. Il marchio, che su Instagram conta poco meno di seimila follower, le aveva vendute tutte attraverso un sito web dedicato che riporta tutte le informazioni sulle calzature, prima fra tutte il numero di esemplari realizzati: appena novecentoventicinque.

È chiaro che con questi numeri, le scarpe, di per sé già parecchio bizzarre, andassero presto esaurite, sebbene la loro fattura rappresenti una sfida anche per i più estrosi tra gli amanti dello stile.

L'operazione nostalgia di XyberDreams partita da SpongeBob si è concretizzata in scarpe nere dalla forma bombata come quelle della amatissima spugna marina dei cartoni. Saranno comode? Sono un pezzo da collezione oppure sono fatte per camminare? C'è un solo modo per scoprirlo, rispondono i creatori dal sito nella sezione “Manifesto” nella quale invitano all'acquisto e raccontano le ispirazioni che hanno portato alla realizzazione delle scarpe.

L'accesso al sito attualmente riporta a un campo da compilare per ricevere una notifica che sarà inviata quando le scarpe di SpongeBob torneranno disponibili. Non è dato sapere quando ciò avverrà, quanti pezzi saranno prodotti e i costi delle suddette scarpe. Il sito, che ha un'estetica anni Novanta, tipica dell'era che ha visto nascere internet, si riduce a poche pagine che lasciano più domande che risposte.