Harry Styles fa jogging per le vie di Roma

Harry Styles, estate italiana

approfondimento

I vip in vacanza in Italia: chi sono e dove incontrarli. FOTO

La destinazione (o meglio, la prima destinazione) dell’estate italiana di Harry Styles è stata svelata con una foto postata sui social: l’idolo delle teenager è stato sorpreso a cena all’Osteria Francescana, il ristorante che Massimo Bottura - tra i più famosi chef italiani - possiede a Modena (“Harry Styles pit stop in Osteria Francescana e Casa Maria Luigia. Grazie amico mio”, ha scritto in una sua story). Pochi giorni dopo, eccolo in un’osteria romana. E, adesso, per le vie della città. Barba incolta e occhiale scuro, col cappellino ben calato sulla fronte e la mascherina stretta sul braccio, Harry Styles pare uno jogger come tanti altri. Ma non per i suoi fan: impossibile non riconoscerlo, per chi con gli One Direction è cresciuto. Tanto è bastato per scatenare la caccia al vip: dopo aver posato con Bottura (peraltro, un suo grande amico), il cantante è diventato l’oggetto del desiderio dei suoi supporters italiani. Al punto che, dopo una fastidiosa irruzione, si è diffuso su Twitter l'hashtag #SorryHarry.

Non è del resto la prima volta, che Harry Styles sceglie l’Italia per le sue vacanze. E non è neppure l’unico vip che ha deciso di trascorrere le vacanze nel Belpaese: da David Beckham a George Clooney, tante celebrities sono state avvistate intente a rilassarsi e a divertirsi nel Centro e nel Sud dell’Italia (FOTO).