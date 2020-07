George Clooney in Puglia con le figlie senza Amal

George Clooney e Amal Alamuddin in crisi? Stando a quanto emerso negli ultimi giorni, una delle coppie più glam e celebri del mondo dorato di Hollywood starebbe per dirsi addio.

Amal Alamuddin e George Clooney: è finito l'amore?

George e Amal in crisi? Divorzio da 500 milioni di dollari

Nelle scorse ore il magazine Chi ha pubblicato alcuni scatti che vedono l’attore statunitense da solo in compagnia di una delle figlie avute con Amal Alamuddin, alcune voci sostengono che l’amore della coppia sia ormai giunto al capolinea.

Inoltre, altri magazine hanno lanciato la notizia secondo cui quest’anno George Clooney non trascorrerebbe le vacanze sul Lago di Como optando per la Puglia, sempre senza la moglie. Come riportato anche da Vanity Fair, l’attore sarebbe atteso in Valle d'Itria.